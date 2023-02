Le marché du travail des infirmières en très forte tension

[DATA] Besoin en main-d'oeuvre 2/8

Publié le 23/02/2023 • Par Géraldine Langlois Jérémy Fichaux • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Les données que nous avons extraites de Pôle emploi illustrent l'ampleur des tensions qui existent en matière de recrutement d'infirmiers par les structures de soins, en 2022 et depuis 2013. Le Covid est passé par là. Mais les grandes disparités géographiques sont plus difficiles à interpréter.

Le nombre de recrutements souhaités d’infirmières et d’infirmiers a explosé en 2022. Les prévisions d’embauche déclarées pour ces professionnels a atteint le chiffre de 46390 cette année-là, à l’issue d’une hausse de plus en plus rapide depuis 2014 (17860). Plus frappant encore : la part de recrutements considérés comme « difficiles » connait une croissance encore plus rapide. Elle était de 50% en 2017 et est passée à plus de 80% en 2022. Patrick Chamboredon, président de l’Ordre national des infirmiers (ONI), voit dans ces deux chiffres « l’effet Covid ».