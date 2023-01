Spectacle vivant : des aides pour l’emploi pérenne sont prolongées

Spectacle vivant

Un décret du 23 janvier prolonge jusqu’au 31 décembre 2025 trois mesures prévues par le fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) : l’aide à l’embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dans le secteur du spectacle (AESP), le dispositif de soutien à l’emploi du plateau artistique de spectacles vivants produits dans des salles de petite jauge (APAJ) et le dispositif de soutien à l’emploi en vue de la réalisation d’un enregistrement phonographique (ADEP).

Dans le cadre de la prolongation de l’AESP, le texte fixe un barème renforcé pour l’embauche d’artistes du spectacle en contrat à durée déterminée. Il étend l’aide aux contrats fractionnés et aux embauches d’artistes rémunérés au cachet. Il supprime également la condition limitant, pour les groupements d’employeurs, l’aide à l’embauche aux seuls salariés ne faisant pas l’objet d’une mise à disposition.

Dans le cadre de la prolongation de l’APAJ, le texte précise la nature des salles de petite jauge et porte la jauge maximale des salles éligibles à 500 personnes par représentation. Il aménage également le barème de l’aide en distinguant, d’une part, le barème applicable aux jauges jusqu’à 300 spectateurs pour un plateau de 3 à 7 artistes et, d’autre part, le barème applicable aux jauges comprises entre 301 et 500 spectateurs pour les plateaux artistiques de 5 à 9 artistes.

Enfin, le texte prévoit un plafonnement de chacune des trois mesures à 22 000 € par entreprise et par année, à l’exception de l’aide à l’embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur du spectacle dont le montant n’est pas plafonné.