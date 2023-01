Des architectes requalifient le centre-bourg avec les habitants

Urbanisme

Publié le 30/01/2023

Mobilités douces, façades embellies, écoquartier… le centre-bourg du Vernet est revitalisé avec le concours de jeunes professionnels.

Chiffres-clés Budget : 2,508 M€ pour les 13 projets liés à la revitalisation du centre-bourg d’ici à 2026, la mairie espérant 65 à 70 % de subventions.

[Le Vernet (Allier) 1 900 hab.] « Avec la revitalisation du centre-bourg, on vise plus à préserver un cadre de vie remarquable qu’à augmenter notre population », assure le maire du ­Vernet, ­Bernard ­Aguiar. Ce projet de revitalisation prend racine dans le plan local d’urbanisme (PLU) validé en 2017, avec une forte réduction du potentiel constructible et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) pour un écoquartier.

Se recentrant sur le centre-bourg, Le Vernet est lauréat en 2019 de l’appel à projets « reconquête des centres-bourgs et centres-villes du département de l’­Allier ». « Pour aller plus loin que le PLU, on a embauché une jeune architecte en service civique entre 2019 et 2020, pendant six mois pour un coût de 754 euros », précise ­Vincent ­Bargoin, alors secrétaire général du Vernet.

Concours d’idées avec des étudiants et jeunes professionnels en architecture

Avec le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de l’Allier, un concours d’idées destiné aux étudiants et jeunes professionnels en architecture, urbanisme et paysages est lancé en février 2020. Il est doté de 2 500 euros au total pour trois prix. Une trentaine de jeunes participent, ce qui donne lieu à une exposition en novembre 2020. « Même si le projet vainqueur sélectionné ne sera pas le projet final, cela a ouvert le champ des possibles, sensibilisé habitants et élus, et affiné la stratégie », apprécie ­Vincent ­Bargoin.

Dans la foulée des élections, le maire, ­Bernard ­Aguiar, nomme un adjoint chargé de la revitalisation du centre-bourg et chef d’un groupe de pilotage dédié. Une apprentie de l’école d’urbanisme de ­Grenoble (sur douze mois et avec un coût de 11 619 euros pour la commune) et une architecte de l’école d’architecture de Lyon en service civique (six mois et 660 euros) développent alors des mobilités douces sur la commune en lien avec les habitants et les élus réunis en un groupe « mobilité ».

Embellissement des façades

Les parents habitant majoritairement dans un rayon de 700 mètres amenaient ­malgré tout leurs enfants en ­voiture à l’école. D’où la création d’un pédibus (trajet sécurisé à pied) : « Une voie verte a été ouverte dans une friche, puis des arrêts et horaires déterminés pour deux lignes », explique ­Vincent ­Bargoin. En complément, la mairie projette une piste cyclable reliant le bourg au boulevard urbain de Vichy à cinq kilomètres. Un travail est aussi mené afin d’embellir les façades du cœur de bourg. Après une réunion publique, et grâce à une subvention de Vichy Habitat, un petit groupe d’habitants et d’élus repeint des volets en 2020 et refait un muret dans le centre-bourg en 2022.

En parallèle, une étude de programmation, financée par la région, le département et Vichy communauté, est menée en 2021 par un groupement de bureaux d’études (économie, urbanisme et concertation), à partir du travail déjà réalisé. L’action continue avec, sur le secteur en OAP, l’intervention – à poursuivre – de l’établissement public ­d’Auvergne ayant permis entre 2018 et aujourd’hui l’acquisition de 30 terrains sur 50. Une maison a ainsi été achetée, puis démolie, pour obtenir un îlot de verdure et quelques places de stationnement, tout en redonnant lumière et attractivité à un quartier qui se vidait.

Labellisation du projet d’écoquartier

En septembre 2021, la commune a recruté Eva Denier, une architecte volontaire territoriale en administration. Sa mission est de monter le projet d’écoquartier en obtenant la labellisation avec la participation des habitants, et ce, par une attention au cadre de vie, aux matériaux, aux services, etc. Elle a aussi dégagé, grâce au travail des bureaux d’études, 13 fiches-action et projets d’ici à 2026, en concertation avec les élus. En outre, elle a élaboré les cahiers des clauses techniques parti­culières et a lancé les appels d’offres pour les réaménagements de la place, de la salle culturelle et de l’entrée de bourg.

