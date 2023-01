L’achat innovant a ses adeptes mais ne convainc pas tout le monde

Commande publique

Publié le 31/01/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : Actu experts finances, Actu juridique, France, Innovations et Territoires

La procédure de l’achat innovant offre aux collectivités un levier pour flécher leur stratégie et permet, pour un maximum de 100 000 euros, d’éviter une mise en concurrence.Il revient aux services de la commande publique, en étroite relation avec les services instructeurs, de détecter les travaux, fournitures ou services éligibles. Sur la base d’un faisceau d’indices, les collectivités prévoient une procédure de vérification des marchés qu’elles déterminent elles-mêmes.

Chiffres-clés 100 00 euros : c’est le seuil sous lequel aucune mesure formelle de publicité et de mise en concurrence ne s’impose dans les marchés publics innovants et les marchés de travaux (pour les autres marchés, ce seuil est à 40 000 euros). S’agissant des marchés de travaux, la dispense est prévue jusqu’au 31 décembre 2024. Les procédures formalisées s’imposent.

La procédure des achats innovants, après une expérimentation laborieuse en 2019 puis un décret en 2021 visant à la pérenniser, continue de partager les acheteurs, entre adeptes, indécis et opposants radicaux. Or, elle offre une opportunité rare dans la commande publique : la possibilité de passer un marché sans contrainte pour un maximum de 100 000 euros, un marché de gré à gré entre la collectivité et le fournisseur.

Grande marge de manœuvre

« Je trouve regrettable de résumer l’achat innovant à cette procédure, d’autres solutions existent. Le fait de pouvoir faire des achats, innovants ou pas, sans procédure à hauteur de 40 000 euros nous offre la sécurité de ne pas avoir à nous interroger sur le caractère “innovation” du produit ou de la prestation », juge Jean-­Christophe Caroulle, chef du service « stratégie, performance et programmation » à la direction de la commande publique mutualisée de la communauté urbaine et de la ville de Dunkerque (CUD, 21 communes, 194 700 hab.). « En matière d’achat innovant, il existe soit le ­partenariat, qu’il est difficile de s’approprier vu sa complexité, soit l’achat innovant qui, à l’inverse, avec une définition très ouverte du caractère innovant, laisse une grande marge de manœuvre aux acheteurs. Cette liberté peut en déstabiliser certains », analyse ­Olivier ­Fauconnier, directeur du cabinet-conseil ­Aptilis.

L’article L.2172-3 du code de la commande publique offre une définition large : « Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une méthode de commercialisation inédite ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de ­travail ou les relations extérieures de l’entreprise. » Selon Nicolas Cros, directeur « achat et commande publique » de Bordeaux métropole (lire ci-dessous), ce flou n’est pas un handicap : « Il suffit de s’appuyer sur le faisceau d’indices du guide pratique de l’achat innovant de la direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie et de définir en interne ses règles. Il faut faire connaître le dispositif aux services opérationnels et prévoir que la caractérisation de l’innovation passe par le service “achat”. »

A Bordeaux, l’aventure n’a pas commencé avec le Trophée de la commande publique, décerné en 2022 pour l’achat de masques biosourcés et biodégradables. La métropole et la ville comptabilisent une trentaine d’expériences à leur actif. Au sein de la CUD, la souplesse a imposé une sécurisation : les ­marchés sont présentés systématiquement devant la commission d’appel d’offres. Et les achats sont ciblés sur les nouvelles technologies. Un premier marché a concerné un atelier « logiciel » et un autre la définition d’un service numérique de géolocalisation pour la gestion des déchets.

Le Cannet (41 600 hab., Alpes-Maritimes) a réalisé deux marchés de gré à gré : le premier visait à faire appel au Cerema pour une enquête sur la mobilité réalisée grâce à une application sur mobiles. Le second a consisté à mettre en place une plateforme interface sur les logiciels métier pour un retraitement des données en indicateurs d’aides à la décision. « En principe, ce sont les services instructeurs qui trouvent ce genre de solutions. Nous avons la chance d’être une collectivité à taille humaine, ce qui nous permet d’avoir des relations spontanées entre services », rajoute Viviane Paris, chargée des achats.

Captivité de la collectivité

« Entrer dans la logique de l’achat innovant impose aux acheteurs de se positionner sur un marché différent : il leur faut se tourner vers des start-up ou des PME innovantes et être attractifs pour ces nouveaux fournisseurs », estime Olivier ­Fauconnier.

A ­Bordeaux, près de deux tiers des marchés viennent du sourcing fait par le service « achat ». « Nous avons, au sein de la gouvernance du ­ Spaser , des représentants des entreprises de la French Tech nous ­permettant de nous connecter aux dispositifs innovants. » D’après d’autres acheteurs, le problème est ailleurs : cette procédure consiste à mettre « le pied dans la porte sans pour autant prévoir la suite à donner au-delà des 100 000 euros. Si, en interne, nous sommes satisfaits de l’achat, quelle solution avons-nous pour poursuivre, nous projeter sur la durée ? » s’interroge Jean-­Christophe Caroulle. D’autres acheteurs vont plus loin dans la critique. A la métropole Aix-­Marseille Provence (92 communes, 1,90 million d’hab.), on estime que la procédure provoque les conditions d’une captivité de l’interco qui doit porter une part de responsabilité dans la suite à donner à cette expérimentation. ­