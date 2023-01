Aux Mureaux, des expériences insolites qui changent le regard sur la ville

Développement économique

En avion, sur la Seine, dans les branches… Avec le « tourisme expérientiel », les atouts de la ville sont présentés différemment.

Chiffres-clés Activités : Vivre Les Mureaux propose des animations de vivre-ensemble et de remobilisation de jeunes, mène l’opération d’inser­tion « 100 chances, 100 emplois », booste la création d’entreprises…

[Les Mureaux (Yvelines) 33 400 hab.] « Notre commune, Les Mureaux, a longtemps été vue comme une ville à difficultés, notamment à cause des images d’émeutes de 2005. Moi-même, après la validation de mon diplôme, je voulais aller vivre ailleurs. » Aujourd’hui dirigeante associative, Anne-Denise Daho vit et travaille toujours dans cette cité des ­Yvelines, où, en 2016, elle a même créé, avec un autre responsable ­d’association et l’ancien directeur « RSE » du groupe Sodexo, le pôle territorial de coopération économique (PTCE) Vivre Les Mureaux.

Cette association – qu’elle dirige – rassemble des habitants, des universitaires, des directeurs d’association ou d’entreprise et des cadres de grands groupes, et reçoit des soutiens de l’Etat ou, ponctuellement, de la ville et d’acteurs privés. Leur but commun : changer les regards sur cette ville.

« Nous avons d’abord demandé aux habitants de réfléchir à ce qui existe et peut rendre la ville attractive, relate Anne-Denise Daho. Nous avons reçu 280 idées qui allaient d’une sépulture du néolithique dans une cave, à deux clubs de voile, en passant par un aéroclub… »

Aéroclub, permaculture…

Si la commune valorise déjà ses atouts, le PTCE a choisi de le faire par un biais inédit, le ­« tourisme expérientiel ». D’abord pour les habitants eux-mêmes, qui peuvent découvrir leur ville par les airs avec des pilotes de l’aéroclub ou parcourir des itinéraires de balades que l’association a créés sur l’application Baludik. « L’un d’eux passe, par exemple, par un centre de permaculture, cite Anne-Denis Daho. La commune est en avance sur ce sujet et les gens ne le savent pas. » C’est pourquoi l’office du tourisme de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise promeut l’initiative du pôle territorial.

L’idée du PTCE est cependant aussi de faire venir des personnes de l’extérieur « et que la population y trouve un bénéfice large », précise Anne-Denise Daho. Celle-ci étant riche de nombreuses origines culturelles, l’association organise des repas « chez l’habitant » et incite les volontaires à en proposer sur l’application Eatwith. Une pionnière, Malika, s’est lancée avec un menu maghrébin. « La famille qui reçoit est ambassadrice de la ville », assure Anne-Denise Daho.

Les directeurs en croisière

Mais le premier public visé par ce « tourisme expérientiel » est celui des directeurs généraux ou des ressources humaines. Si l’association les fait venir aux Mureaux pour des opérations classiques en faveur de l’emploi, elle a eu l’idée d’organiser aussi des rencontres hors cadre conventionnel. Ainsi, en juin, 180 personnes – habitants et responsables d’entreprise – se sont retrouvées au port pour… une croisière sur la Seine. A bord, « pitchs » de porteurs de projet et dégustation de plats maison.

Quelques mois auparavant, toujours à l’invitation du PTCE , demandeurs d’emploi et recruteurs s’entraidaient sur le parcours d’accrobranche de la commune. Grâce à quoi, assure Anne-Denise Daho, ces derniers « comprennent que le CV et l’adresse ne disent pas tout des candidats ».

Contact : Anne-Denis Daho, directrice de Vivre Les Mureaux, 01.70.51.49.84.