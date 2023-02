Le nouveau cadre de la gestion de la santé et de la sécurité dans les services techniques

Fiche pratique Environnement-risques

Le personnel d'encadrement des services techniques doit appliquer et faire appliquer la réglementation en santé et sécurité au travail et veiller à l'amélioration des conditions de travail du personnel placé sous son autorité. Dans ce cadre, de nouvelles dispositions sont intervenues au niveau des acteurs des instances de représentants du personnel. Pour mieux s'y retrouver, dans un premier temps nous retracerons le cadre d'action de la formation spécialisée en santé et sécurité et des conditions de travail. Ensuite, sous forme de tableaux illustrés d'exemples pratiques, nous présenterons les actions relatives à la santé et la sécurité au travail pour lesquelles les services techniques peuvent être concernés.

