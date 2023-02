Les outils de maîtrise foncière

Fiche pratique Urbanisme - Aménagement

Face à la flambée du coût du foncier, les communes et leurs groupements ont de plus en plus de difficultés à acheter les terrains dont ils ont besoin, pour l'aménagement de lotissements d'habitation par exemple, ou pour la création de zones d'activités industrielles, commerciales ou artisanales. Hormis l'expropriation, ils peuvent soit acquérir à l'amiable des biens immobiliers, soit engager la procédure spécifique afférente aux terrains dits « sans maître ». Il est aussi possible de recourir à un établissement public foncier local.

