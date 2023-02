[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-Réglementation-Jurisprudence

Les cirques et spectacles itinérants (2) : médiation du préfet en cas de refus d’autorisation du maire

Publié le 10/02/2023 • Par Cécile Hartmann • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

CC0 via Pixabay

Le décret n° 2022-376 du 17 mars 2022 a modifié le décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes. Il précise la procédure de médiation préfectorale suite à la décision de refus d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public. Il crée des commissions départementales des professions foraines et circassiennes avec le principe de remontée d'informations vers la Commission nationale des professions foraines et circassiennes, aux fins d'évaluation nationale de cette procédure de médiation.

