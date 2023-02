« Juridiquement, on peut envisager d’attribuer la qualité de collectivité aux intercommunalités »

[Entretien] Institutions

Publié le 02/02/2023 • Par Antoine Lunven • dans : Actu Expert, Actu juridique, France

Florian Mugnier, auteur d’une thèse sur la personnalité juridique des collectivités territoriales, revient sur la pertinence d’accorder celle-ci aux intercommunalités et sur les problèmes de gouvernance que cela pourrait engendrer.

Chiffres-clés 16 décembre 2010 : création des métropoles.

création des métropoles. 12 juillet 1999 : création des communautés d’agglomération.

création des communautés d’agglomération. 6 février 1992 : création des communautés de communes.

création des communautés de communes. 31 décembre 1966 : création des communautés urbaines.

création des communautés urbaines. 22 mars 1890 : création des syndicats de communes.

Quelles sont les implications de l’attribution de la qualité de collectivité territoriale aux intercommunalités ?

J’en vois déjà une de type institutionnel et constitutionnel, puisque l’alinéa 3 de l’article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus ».

Les candidats au conseil communautaire n’auraient plus à figurer sur la liste des candidats au conseil municipal, mais seraient des candidats autonomes du scrutin municipal, comme pour les scrutins départementaux ou régionaux. Les maires des communes ne seraient ainsi plus membres du conseil communautaire.

Juridiquement, il n’y a aucune difficulté à l’envisager, mais on imagine facilement les problèmes de gouvernance institutionnelle et de divergence politique que cela pourrait poser, dès lors que l’on tendrait à considérer l’intercommunalité non plus comme un moyen de mutualisation des services communaux, mais comme une collectivité à part entière. On l’a entrevu récemment avec la métropole de Lyon !

L’association entre personnalité juridique et collectivité territoriale, que vous décrivez dans votre thèse, trouve-t-elle ses limites avec l’intercommunalité ?

Je ne dirais pas qu’elle trouve ses limites, mais plus simplement une nouvelle actualité. Comme j’ai cherché à le montrer dans ma thèse, d’un point de vue histo­rique comme d’un point de vue théorique, le lien entre la personnalité juridique des administrations locales et leur qualification de collectivité territoriale n’a rien d’évident.

Pour le dire de manière synthétique, ce lien s’est construit progressivement, de manière quasi accidentelle et sans être véritablement pensé. Mais, surtout, il s’est pensé durant des périodes où l’inter­communalité ne tenait pas la place qu’elle tient aujourd’hui dans notre administration. C’est donc un nouveau champ de réflexion qui s’ouvre.

Dans votre thèse, vous évoquez la captation du discours de la décentralisation au profit des collectivités. Le cas des intercommunalités s’inscrit-il dans cette captation ? Et si oui, comment ?

Ce n’est pas à proprement parler une captation au profit des collectivités. Je parlerais plutôt d’une captation du discours et du langage sur l’administration et plus particulièrement sur l’administration locale, comme s’il n’était possible de parler d’administration locale qu’à travers le prisme de la décentralisation.

De ce point de vue, il ne fait aucun doute que l’intercommunalité s’inscrit dans cette tendance, puisqu’elle s’insère depuis plusieurs décennies dans l’architecture institutionnelle locale.