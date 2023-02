Le patrimoine des chemins ruraux révélé

Tourisme

Publié le 01/02/2023 • Par Alexandra Caccivio • dans : Actualité Culture, Régions

Labellisé « Grand Site de France », Bibracte est engagé dans le développement d’un tourisme culturel avec des habitants, des élus, des associations… Plus de 1000 kilomètres de sentiers communaux sillonnent les douze communes couvrant les 42 000 hectares du site.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Financement : 200 000 € sur trois ans de l’Europe dans le cadre du programme Horizon 2020.

[EPCC Bibracte (Nièvre et Saône-et-Loire) 7 membres] C’est une troupe éclectique qui, en cette journée de juin, joue les guides. ­Christian ­Bouchoux, enseignant à la retraite, est connu pour être l’historien local. ­Jean ­Dollet est conteur professionnel. ­Françoise ­Beaudoin est membre de la Société d’histoire naturelle d’Autun. ­Eloïse ­Vial est archéologue, responsable de l’action culturelle au musée de Bibracte…

Le but de la balade : remonter, sur six kilomètres (entre ­Fâchin et ­Arleuf), le tracé du « vieux tacot », train qui, jusque dans les années 1930, reliait ­Château-Chinon­ à ­Autun. Tour à tour, ces guides d’un jour racontent « leur » ­chemin. L’histoire millénaire d’un site où l’homme a laissé des traces depuis ­l’Antiquité. Celle du camp de travail forcé des ­Blandins­, ouvert en 1917. L’accent est aussi mis sur « l’herbe-à-Robert » (variété de géranium) dont la couleur change selon son exposition au soleil.

Histoire orale

Jean Dollet, lui, a collecté auprès des habitants qui l’ont connu et dans les archives de la maison du Patrimoine oral une somme d’anecdotes sur le vieux tacot, auxquelles, par le conte, il redonne vie.

Entre les anciennes voies romaines et les pistes serpentant sur les côtes boisées, plus de 1 000 kilomètres de sentiers communaux sillonnent ainsi les douze communes couvrant les 42 000 hectares du « Grand Site de France » de Bibracte. Ils sont « un moyen de développer l’offre touristique tout en préservant la qualité du site, conformément à l’objectif de la labellisation », souligne ­Flore ­Coppin, chargée de mission à l’établissement public de coopération culturelle Bibracte, gestionnaire du site patrimonial.

L’EPCC compte sept membres, dont l’Etat, les départements de la Nièvre et de Saône-et-Loire, la région Bourgogne-Franche-Comté et le PNR du Morvan.

L’EPCC, à l’occasion de la demande de renouvellement du label, s’est engagé en 2021 dans un programme européen de recherche-action, Incultum, dédié au développement du tourisme culturel en zone rurale. En Europe, « nous sommes dix territoires pilotes à essayer, par une méthode participative, de dessiner une offre de tourisme durable », décrit Flore ­Coppin.

Atlas des itinéraires

A Bibracte, où le site archéologique – l’ancienne capitale des Eduens – reçoit chaque année 100 000 visiteurs, les habitants et les élus des douze communes du « Grand Site » se sont mobilisés pour arpenter les chemins ruraux et recenser les moindres aspects intéressants du paysage local. « Nous avons aujourd’hui une cartographie précise des 1 000 kilomètres de chemins, dont certains ne figurent pas sur les cartes IGN » ou sont difficilement praticables car en friche, indique Flore­ ­Coppin.

Ces données sont enregis­trées sur une application dédiée. Prochaine étape : constituer, avec le PNR du Morvan, un atlas des itinéraires de randonnée qui permettra à de nouveaux publics de découvrir ce patrimoine, discret mais remarquable. Un premier itinéraire, reliant les douze villages du « Grand Site de France », a été tracé. « Les communes aimeraient développer les itinéraires connectés, mais avoir l’offre d’hébergement est l’une des difficultés », relève Flore Coppin­.

Contact. Flore Coppin, chargée de mission à l’EPCC Bibracte, f.coppin@bibracte.fr