René Dosière sur l’éthique publique : « Nous avons contribué à un certain nombre d’améliorations »

[entretien] transparence de la vie publique

Publié le 24/01/2023 • Par Martin Delacoux • dans : Actu juridique, France

Tout juste retiré de la politique, René Dosière fondait le 19 janvier 2018 l’Observatoire de l’éthique publique avec Matthieu Caron. Un moyen de continuer le combat pour celui qui fut député socialiste pendant vingt-cinq ans et qui avait dénoncé, par exemple, le manque de transparence du budget de l’Elysée. Entretien.

Cinq ans après la création de l’observatoire, à quel point l’éthique publique a-t-elle progressé et quel a été votre rôle ?

Oui, la situation a progressé. Evidemment il y a beaucoup de domaines où il y a des progrès à faire. Mais nous avons pu pousser pour un certain nombre d’améliorations. Au niveau local, nous avons obtenu que les élus locaux puissent faire appel à un référent déontologue, le décret est sorti début décembre. Nos parlementaires ont également contribué au fait que le nouveau Conseil économique, social et environnemental se préoccupe désormais de déontologie. On se rend compte que les positions disons, responsables défendues par l’observatoire sont écoutées.

C’est aussi dû à nos spécificités. Nous travaillons de concert entre chercheurs et parlementaires, nous essayons de ...

