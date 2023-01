Mobilités

Une étude propose de faire de la mobilité un nouveau bien commun

Publié le 23/01/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

å©hcast - stock.adobe.com

Le think tank TDIE vient de publier une étude qui rappelle les difficultés du secteur des transports à remplir ses objectifs climatiques, et qui propose de faire de la mobilité un bien commun. Cette transformation passerait par un nouveau cadre et une réaffectation des ressources existantes.

