Plan de relance : quels projets numériques ont été financés dans les collectivités ?

Transformation numérique

Publié le 23/01/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

Grâce au plan de relance, les 88 millions d’euros fléchés à la transformation numérique des collectivités ont irrigué trois guichets et financé des projets dans 3200 collectivités. Plusieurs lauréats ont été mis à l’honneur le 18 janvier 2023, pour une journée «numérique et territoires» qui a aussi permis de faire le bilan à mi-parcours du programme «transformation numérique des territoires».

La journée « numérique et territoires », qui s’est déroulée le 18 janvier, a été l’occasion de dresser un bilan des projets numériques financés dans les collectivités grâce à l’enveloppe de 88 millions d’euros allouée dans le cadre du plan de relance. Elle a aussi permis de faire un « bilan à mi-parcours du Programme Transformation numérique des territoires 2021-2024 », comme l’a exposé en introduction de la journée la directrice de la Dinum , Stéphanie Schaer. Elle a à ce titre salué un « espace de concertation nécessaire, clé de voûte d’un dialogue solide, pérenne et fructueux entre les collectivités et les administrations centrales, mobilisées en format interministériel ». « La Gazette » revient sur les résultats présentés deux ans après la mise en place de ces guichets et sur les priorités esquissées pour la TNT .