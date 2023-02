Gestion de la dette dans un nouveau contexte de taux

[FICHE FINANCES] DETTE

Publié le 06/02/2023 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Pendant près de quinze ans, les taux d'intérêt ont globalement baissé. La tendance s'est violemment inversée au début de l'année 2022. Nous dresserons un premier bilan provisoire des financements 2022, puis on parlera de l'impact de la hausse des taux dans la gestion de la dette des collectivités. Enfin, on s'intéressera à ce que pourra être le recours à l'emprunt en 2023.

Marges en hausse et offres en taux fixe très rares pour la fin 2022

Au cours de l’année 2022, les emprunteurs ont découvert à leurs dépens la notion de taux d’usure dont on n’avait pratiquement jamais entendu parler avant. Le taux d’usure est le taux maximum auquel les établissements bancaires sont autorisés à prêter lorsqu’elles accordent un crédit. Ce taux est révisé à chaque trimestre par la Banque de France. Il s’agit du taux moyen des crédits accordés le trimestre précédent auquel on ajoute un tiers. Ce taux d’usure s’applique alors pour le trimestre à venir. Il existe plusieurs taux d’usure, selon la nature du projet, l’emprunteur ou encore la durée. Les collectivités appartiennent à la catégorie « personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale », les taux d’usure applicable du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ont été fixés à 3,21 % pour une durée de deux à dix ans (4,25 % à partir du 1er janvier 2023), à 3,28 % pour une durée de dix à vingt ans (puis 4,24 %) et à 3,45 % pour une durée supérieure à vingt ans (puis 4,31 %). En l’occurrence, quelques jours à peine après la parution des taux d’usure d’octobre, les établissements bancaires étaient dans leur ensemble incapables de proposer des offres à taux fixes dans la mesure où ces offres composées du taux de marché auquel il convient d’ajouter leur marge dépassaient déjà le taux d’usure. Marginalement, certaines offres ont pu être faites mais globalement les offres à taux fixe ont disparu sur la fin d’année car incompatibles avec le taux d’usure.

Les propositions bancaires de fin 2022 ont donc essentiellement été effectuées en taux variable, indexé en Euribor. Ces propositions n’ont pas été contraintes par le taux d’usure, ce dernier ne s’appliquant qu’au taux fixe. Il est également à noter que les offres en produits structurés font un timide retour chez certains établissements. Celles-ci sont bien entendu autorisées et le plus souvent classées en A-1 ou en A-2 au sens de la charte Gissler.

Sur la fin de l’année, on l’aura compris, les souscriptions à taux variable devraient, faute de choix, être très majoritaires. Il convient néanmoins de préciser que même si les taux variables peuvent dépasser les 3 % (Euribor 12 mois notamment), ce choix offre des avantages par rapport aux taux fixes au niveau de la souplesse mais également pour nous permettre de profiter d’une future baisse des taux, certes pas à l’ordre du jour mais pas à exclure à moyen terme en raison des risques de récession. De plus, les conditions financières des dernières années ont naturellement incité les collectivités dans leur ensemble à opter pour des emprunts à taux fixe. La part de taux variable est donc minoritaire, elle peut être légèrement augmentée sans faire porter un risque trop important à la collectivité. Au niveau des marges bancaires, celles-ci sont plutôt orientées à la hausse sur les derniers mois, comprises entre 0,50 % et 0,80 % selon les collectivités.

La bonne nouvelle dans ce contexte perturbé est que le taux de réponse des établissements bancaires reste important. Ainsi, même si la marge augmente et qu’elles ne répondent pas en taux fixe, les réponses sont bien là, ce qui reste le principal.

Gestion au quotidien dans un contexte haussier

La principale conséquence de la hausse des taux est naturellement l’impact budgétaire. En 2022, la hausse a été progressive tout au long de l’année. Les taux fixes ne sont par essence pas touchés par la hausse, les taux variables ne le sont que progressivement car le taux d’intérêt est le plus souvent connu en début de période. Seuls les nouveaux emprunts, s’ils ont été réalisés en fin d’année, sont donc impactés. L’impact en 2022 est globalement faible budgétairement à l’exception des intérêts courus non échus (ICNE) qui pourront subir une forte hausse par rapport à ceux de 2021.

L’impact sera en revanche nettement plus important au budget primitif 2023, bien entendu plus la part d’emprunts indexés de la collectivité est importante, plus la hausse des frais financiers sera importante. La hausse va également concerner la trésorerie puisque les lignes de trésorerie sont le plus souvent indexées sur l’Ester ou l’Euribor 1 mois, deux index qui sont autour de 2 %, alors qu’ils étaient négatifs début août. L’écart entre le BP 2022 et le BP 2023 pourrait atteindre, voire dépasser les 50 %. Cette hausse est très significative mais elle s’explique également en raison de la faiblesse relative des frais financiers au BP 2022.

Comme évoqué ci-dessus, le coût de la trésorerie va être fortement impacté en 2023 par la hausse des taux, alors que son coût était depuis plusieurs années très faible. Cela signifie qu’il conviendra de se préoccuper de nouveau du pilotage de la trésorerie afin de réduire son coût, pilotage qui devra passer par la mise en place d’un plan de trésorerie. Ce plan de trésorerie permettra d’anticiper les besoins de trésorerie mais aussi de réduire les tirages en faisant coïncider au mieux les dépenses et les recettes et enfin d’évaluer au plus juste le montant de la ligne de trésorerie. Les collectivités disposant structurellement d’une trésorerie excédentaire peuvent encore plus qu’avant envisager la possibilité d’effectuer des remboursements anticipés d’emprunts de la dette classique. Toujours dans le même thème, le contexte de hausse des taux permet dorénavant de rentabiliser les remboursements temporaires dans les contrats qui les autorisent. Ces contrats, appelés également revolving, sont assez anciens et principalement signés avec le Crédit Agricole CIB (Corpo-rate & Investment Bank) permettent à la collectivité de rembourser temporairement l’emprunt quand elle dispose d’une trésorerie suffisante. Ce remboursement permettra à la collectivité d’économiser une partie des frais financiers qu’elle aurait dû payer si elle n’avait pas effectué de remboursement. Tant que les taux étaient négatifs, ces remboursements temporaires ne généraient plus aucune économie. Il est maintenant possible de réactiver cette stratégie quand on en a la possibilité.

Conseils pour le recours à l’emprunt en 2023

L’inflation a atteint son pic en fin d’année et pourrait rester sur des niveaux comparables en 2023. C’est cette tension sur les prix dans toutes les économies qui a conduit les banques centrales à procéder à d’importants relèvements de leurs taux directeurs. Le maintien de l’inflation à des niveaux élevés va conduire la Banque centrale européenne à poursuivre sa politique de hausse des taux en 2023.

La hausse des taux devrait donc se poursuivre et amener avec elle une période agitée sur les marchés qui pourraient avoir des conséquences sur le marché du financement aux collectivités.

Pour mener à bien sa campagne de financement 2023, il conviendra de bien anticiper et de faire preuve de prudence.

Premièrement, il conviendra donc de bien anticiper sa campagne d’emprunt 2023. C’est particulièrement vrai pour les emprunts réguliers qui pourront profiter du premier semestre pour couvrir une partie importante de leurs besoins. Si le montant d’emprunt définitif n’est connu que plus tard dans l’année, on procédera à une seconde consultation au dernier trimestre.

En second lieu, il conviendra encore plus que d’habitude d’essayer de diversifier ses sources de financement pour ne pas se retrouver en manque d’offre au dernier moment. Outre les prêteurs classiques du secteur, la Banque Postale, le Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne, la Société Générale ou encore le Crédit Mutuel Arkéa, il faudra se renseigner auprès de la Banque des territoires si le projet peut être financé. Par ailleurs, il peut également être utile de rencontrer l’Agence France Locale qui offre des conditions financières performantes à ses actionnaires. Il conviendra alors de simuler le coût d’entrée qui permet à la collectivité de disposer d’une alternative qui fait ses preuves. Enfin, il sera intéressant de déposer son cahier des charges sur les plateformes dédiées Loanboox et Capveriant qui pourront également apporter de nouveaux financeurs pour la collectivité.