Perfluorés : le gouvernement renforce la surveillance, mais n’impose pas de normes

Publié le 20/01/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires vient de publier le 17 janvier un plan d’actions sur les perfluorés (PFAS), substances chimiques très toxiques qui menacent notamment la qualité de l'eau potable. Ce plan renforce leur surveillance, mais n’impose aucune nouvelle norme de rejets.

« Polluants éternels », c’est le nom donné à juste titre à ces PFAS (per et polyfluoroalkylées), car ces substances d’origine anthropique sont les plus persistantes connues à ce jour. Les PFAS sont extrêmement toxiques, mêmes à très faibles doses (voir encadré). Ils ont défrayé la chronique en 2022 lorsqu’une enquête des journalistes de « Vert de rage » a révélé des niveaux alarmants dans l’eau potable (mais aussi dans l’air, le sol et le lait maternel) à Pierre-Bénite, au sud de l’agglomération lyonnaise (Rhône), où sont présentes de nombreuses industries chimiques (dont Arkema et Daikin).

Aucune nouvelle norme imposée

Sur le plan juridique, la directive eau potable de 2020 fixe une limite de qualité à 0,1 µg/L pour la somme de 20 molécules de PFAS, mais seulement à partir de janvier ...