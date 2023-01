Passer « la marche » du collège, grâce aux fondamentaux mais pas que

Education

Publié le 26/01/2023 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le passage entre école et collège représente une « marche » que le ministre de l’Education nationale a déclaré vouloir adoucir avec ses premières mesures pour le collège. Derrière ce voile de bienveillance, un problème de niveau apparaît dans les chiffres. Sur le terrain, les collectivités accompagnent… Et pas seulement sur les fondamentaux.

Le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, a annoncé ses premières mesures concernant le collège, début janvier. Elles concernent la 6e, avec une heure de renforcement hebdomadaire en mathématiques et français, dispensée par un professeur des écoles, ainsi que la généralisation du dispositif « devoirs faits ». Au passage l’heure de technologie est supprimée.

Le ministre a exprimé la volonté de faciliter le franchissement de « la marche » du collège. S’en sont suivies plusieurs notes de service, publiées le 12 janvier, pour renforcer ces « fondamentaux » à l’école. Au CM1-CM2, quotidiennement, les élèves devront pratiquer deux heures de lecture et d’écriture, faire une dictée, lire à voix haute, calculer mentalement…

Le SNUipp FSU dénonce « le contrôle des pratiques enseignantes » et une politique éducative dont « l’objectif est de préparer les élèves aux évaluations standardisées qui, rappelons-le, sont fortement remises en cause par la profession et tout un pan de la recherche ». Le ministre a justement cité les évaluations d’entrée en 6e pour justifier ses mesures : « 27 % des élèves n’ont pas le niveau requis en français et un tiers n’a pas le niveau en mathématiques ».

« Reconstruire des réseaux d’aides complets »

Critique des injonctions qui rognent la liberté pédagogique de l’enseignant, le SNUipp FSU estime, dans un communiqué du 12 janvier, que « ce sont les élèves les plus éloignés de la culture scolaire que le ministère va mettre en difficulté ».

Pour réduire les disparités d’apprentissage, le syndicat estime « nécessaire de reconstruire des réseaux d’aides complets avec des personnels spécialisés, de recruter des enseignantes et enseignants remplaçants ». Or, le ministère prévoit de supprimer plus de 1000 postes à la rentrée prochaine dans le premier degré…

Équipe pluridisciplinaire mobilisée

Les collectivités sont parties prenantes de ce réseau d’aides, dans les actions passerelles, entre école et collèges, portées par l’Éducation nationale. Notamment le Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), programme court pour faciliter l’intégration en 6e d’un élève dont les compétences socles attendues ne sont pas acquises. Il mobilise une équipe pluridisciplinaire des domaines éducatifs, périscolaires, culturels, sociaux ou sanitaires, ainsi que les parents.

« Le référent PRE, en lien avec les parents, peut accompagner l’enfant au musée, en bibliothèque, par exemple. On mesure les retombées positives sur la confiance, l’estime de soi, de ce programme qui existe depuis plus de 10 ans », témoigne Ghislaine Rodriguez, adjointe à l’éducation à Nantes (320 000 hab.; Loire-Atlantique). Concernant le nouveau dispositif qui amènera les professeurs des écoles volontaires à faire des heures supplémentaires au collège, elle met en garde : « Attention que ce nouveau dispositif n’enlève pas de moyens à l’école… ! »

Les clubs sportifs investissent l’accompagnement scolaire

Des accompagnements quotidiens de plus long terme bénéficient aux enfants de quartiers prioritaires avec le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas) financé par la Caisse d’allocations familiales.

À Mantes-la-Jolie (44000 hab.; Yvelines), plus de mille enfants en bénéficient chaque année, avec un accompagnement tous les soirs dans un des quatre Centres de vie sociale communaux ou locaux, associatifs. Plus récemment, les clubs sportifs investissent l’accompagnement à la scolarité dans les Cités Educatives de Mantes-la-Jolie mais aussi de Nantes/Saint-Herblain.

« L’animateur est un lien de réassurance et de proximité et qui reste, entre l’école et le collège », explique Ghislaine Rodriguez. Au club de rugby ou de foot, l’entraînement sportif est précédé d’une séance de travail, grâce à un partenariat avec une association d’aide aux devoirs.