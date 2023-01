Analyse data

Élections professionnelles : la participation des catégories « A », « B » et « C »

Publié le 24/01/2023 • Par Claire Boulland Jérémy Fichaux • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

EAKEAK / Adobestock

Près de deux mois après les élections professionnelles dans la fonction publique, "La Gazette" revient sur les résultats des scrutins. Dans ce second volet, zoom sur la participation des agents territoriaux de catégories A, B et C dans leurs commissions administratives paritaires.

Elections professionnelles