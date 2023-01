Grand Paris : les territoires refusent la ponction de leurs recettes

Finances locales

Publié le 20/01/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

Laisser faire main basse sur leurs finances ? Les territoires disent non ! Sans préavis, ils ont découvert dans le projet de loi de finances qu’une partie de leurs recettes allait leur être confisquée. Le torchon brûle donc -de nouveau- entre la métropole du grand Paris (MGP) et les établissements publics territoriaux (EPT) qui attendent d’être reçus à Matignon car, pour l’heure, une menace pèse sur les finances des communes et le fonctionnement des équipements sportifs. La grande réforme institutionnelle, promise par Emmanuel Macron dès 2017, reste une Arlésienne.

La Métropole du Grand Paris (MGP) continue d’exister sans savoir de quoi est-elle le nom: une intercommunalité XXL empilant communes, territoires et métropole, en plus des conseils départementaux et du conseil régional que compte l’Ile-de-France. Une couche administrative et politique mal identifiée, dans un mille-feuilles marqué du flou des compétences et de l’incertitude des moyens financiers pour les exercer. Qui plus est, le périmètre de la métropole n’est qu’une portion de l’Ile-de-France, réduite à la capitale et aux départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) avec quelques villes du Val d’Oise, soit 132 communes réparties en 11 établissements publics territoriaux (EPT) et la ville de Paris.

Pour vivre, la MGP récite la morale de la fable ...