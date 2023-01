Deux classes de maternelle dans un Ehpad

Intergénérationnel

Publié le 30/01/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Le 3 janvier 2023, la ville de Barlin, dans le département du Pas-de-Calais, a ouvert une école maternelle dans un Ehpad. Au programme : sauver l'école et développer le lien intergénérationnel.

Direction Barlin. En ce début d’année 2023, l’heure est aux réjouissances dans cette commune de plus de 7 500 âmes située dans le Pas-de-Calais. L’idée du maire, Julien Dagbert, de conserver une école maternelle menacée de fermeture et de créer du lien intergénérationnel prend forme. Les enfants de deux classes de maternelle sont accueillis dans l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la commune.

« En 2018, nous nous interrogions : comment créer du lien entre enfants et seniors ? » interpelle l’édile. « Nous avions des pistes comme faire venir les enfants à l’Ehpad. Et puis, la Covid suspend la réflexion » explique-t-il. Il poursuit : « En 2020, je tombe sur un documentaire « Une vie d’écart » diffusé par Canal + ». Pendant six semaines, des enfants de grande section viennent tous les jours rendre visite aux résidents et faire des activités avec eux. L’idée germe. Le maire se rapproche de l’inspectrice de circonscription et de la direction de l’Association hospitalière nord-Artois clinique (Ahnac), gestionnaire de l’Ehpad. Objectif : délocaliser une école maternelle adossée à une école élémentaire dans l’Ehpad.

Un projet partenarial

« Nous travaillons avec l’ Ehpad de la commune pour trouver des solutions sur le bien-vieillir », expose l’édile. « Parallèlement, une de nos écoles maternelles accueillant 33 enfants de la très petite section à la grande section était en souffrance », lance-t-il. Et complète : « Si nous voulions la sauver, intégrer ces classes de maternelle dans l’Ehpad pouvait être une solution. »

L’ Ahnac a la possibilité de mettre à disposition de la commune 173 m2 dans les locaux de l’Ehpad, composé d’une soixantaine de lits, d’une résidence autonomie de 24 studios et d’une unité Alzheimer. L’ambition se concrétise. « L’Éducation nationale insiste sur l’importance du respect du programme scolaire, tout en organisant des temps intergénérationnels », indique-t-il.

La directrice de l’école s’investit dans le projet. La commune débourse 30 000 € pour financer la réalisation des extérieurs. L’Ahnac prend en charge les travaux intérieurs. Elle est aidée par l’Agence régionale de santé, le réseau francophone des villes amies des aînées et la commune, à hauteur du reste à charge.

« Une école publique dans un bâti privé, c’est assez rare », souligne le maire. Les fonctionnalités sont à prévoir pour éviter les désagréments tant pour les enfants que pour les résidents. L’école, située au rez-de-chaussée de l’Ehpad, dispose de ses propres flux. « Nous avons aussi veillé au bruit car quatre chambres de personnes âgées se situent au-dessus des classes », stipule-t-il.

Craintes des parents

Pour Julien Dagbert, « les gens peuvent être assez réfractaires au changement ».

« Nous avons échangé lors des conseils d’école, consulté les parents sur la garderie, sur les transports car la nouvelle maternelle et l’élémentaire sont distantes de près de deux kilomètres », clarifie-t-il. En 2021-2022, le projet prend forme alors que les médias se saisissent du scandale d’Orpéa, qui secoue le monde des Ehpad . « Des craintes de parents remontent quant aux relations entre enfants et résidents, l’établissement accueillant, entre autres, des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer », développe l’élu.

Des temps partagés

Objectif premier de la commune : créer du lien intergénérationnel. Les repas sont pris en commun. Dans la salle de restauration, dix enfants déjeunent avec les résidents. Le mobilier est adapté. Résidents et enfants viennent de partager la galette des rois. Ils pourront progressivement se retrouver par petits groupes autour de goûters, d’ateliers sur la motricité, la gymnastique douce, etc.

Après quelques semaines de fonctionnement, le maire est ravi. Pour lui, deux conseils : la concertation avec tous les acteurs et l’ouverture de l’école aux parents pour donner à voir. Le projet pourrait bien servir d’exemple et faire des émules d’autant plus que le gouvernement entend renforcer les solidarités intergénérationnelles dans les établissements scolaires et les lieux de vie des personnes âgées.