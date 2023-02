La filière REP bâtiment toujours en chantier

Le démarrage opérationnel de la filière REP des déchets du bâtiment a officiellement été lancé le 1er janvier 2023, mais il a été repoussé de quatre mois. Il manque encore des acteurs clés de la filière et en particulier l’organisme coordonnateur des éco-organismes.

Responsabilité élargie des producteurs : nouvelle année et nouvelles dispositions

Le gisement des déchets du bâtiment est colossal : 42 tonnes de matériaux par an. Ils pèsent autant que l’ensemble des déchets des ménages ! Si certains sont déjà majoritairement recyclés, comme les métaux qui le sont à plus de 90 %, ou le bois à 77 %, ce taux chute en dessous de 5 % pour le verre par exemple. Le réemploi pèse moins de 1 % des produits et matériaux usagés. Pour mettre fin à ce gâchis des ressources et limiter les dépôts sauvages, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite ...