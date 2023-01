Quand « la Boussole des jeunes » aide à trouver le cap

Education

Publié le 24/01/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Des jeunes connectés mais parfois en difficulté pour connaître leurs droits. Pour y remédier, « la Boussole des jeunes » se déploie dans l'Hexagone. Cet outil numérique rend visible les offres de services auxquelles les 15-30 ans peuvent prétendre.

Chiffres-clés 41 territoires en service

territoires en service 29 territoires en cours de déploiement

« Beaucoup de services existent mais sont méconnus », annonce Olivier Alleman, conseiller départemental délégué à l’accompagnement de la jeunesse au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques (682 621 habitants). La « Boussole des jeunes » est une plateforme numérique destinée aux jeunes de 15 à 30 ans. Elle présente les services qu’ils peuvent mobiliser sur un territoire donné pour répondre à leurs besoins en termes d’emploi, de logement, de santé, etc.

Elle facilite la mise en relation entre les jeunes et les professionnels de proximité qui proposent leurs offres de services et s’engagent à les accompagner dans leurs démarches. Pour Myrtille Lavergne, animatrice territoriale de « la Boussole des jeunes » au centre information jeunesse d’Angoulême (Charente), « elle permet de toucher des jeunes que l’on ne voit pas forcément dans les structures ».

L’État, à travers la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative impulse ce dispositif. Dans le cadre de France 2030, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui opère pour le compte de l’État, a désigné, fin 2022, les lauréats des sessions deux et trois de l’appel à projets « Boussole des jeunes ». Objectif affiché du gouvernement : aider associations et collectivités à animer l’outil et ainsi accompagner les jeunes dans leur parcours d’autonomie.

Mises en relation

Le département des Pyrénées-Atlantiques lance en mars 2022 une consultation pour comprendre les besoins des 16-26 ans. Résultats : « Ils ne connaissent pas toujours les services en place et font remonter le besoin d’un accompagnement humain », témoigne Olivier Alleman. L’idée de mettre en place une « Boussole des jeunes » germe pour rendre l’information accessible et orienter le jeune vers l’organisme compétent.

Du côté de l’agglomération du Sicoval (Haute-Garonne, 36 communes, 65 394 habitants), lors d’un diagnostic local réalisé en 2016 par le conseil intercommunal de sécurité et de prévention, « il ressort un manque de recours des jeunes à leurs droits », détaille Karine Rovira, élue déléguée à l’animation jeunesse, jeunes adultes et solidarités internationales.

Pour faciliter leur parcours, l’intercommunalité met en place l’outil numérique en mars 2022 sur la thématique du logement. 31 offres de service sont disponibles : je souhaite tout savoir sur les règles de la colocation, j’ai du mal à payer mon loyer et mon/ma propriétaire me menace d’expulsion, etc.

Comment ça fonctionne ? Le jeune se connecte, renseigne le code postal de la commune dans laquelle il recherche un service, sélectionne une thématique de son choix, répond à un questionnaire. L’outil affiche les services disponibles, susceptibles de l’intéresser. « Le jeune peut laisser ses coordonnées pour qu’un partenaire le recontacte » précise Sylvie Gatefin, animatrice territoriale du dispositif à l’agglomération du Sicoval.

Réseau d’acteurs

Déployer « la Boussole des jeunes », c’est l’occasion de créer du lien entre les acteurs qui interviennent auprès des jeunes, de collecter et faire connaître les offres de service. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 156 structures telles que la caisse d’allocations familiales, les missions locales, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, la fédération des centres sociaux sont partenaires du dispositif.

Le département s’appuie également sur une trentaine de jeunes de 16 à 29 ans issus des milieux urbain et rural pour construire l’outil et les supports de communication afférents. L’agglomération du Sicoval coordonne le réseau de professionnels partenaires sur son territoire. Ils signent une charte de partenariat pour s’engager dans la démarche.

« Nous travaillons avec le centre régional information jeunesse de Toulouse qui anime également une boussole », souligne l’élue du Sicoval.

Coordination

« Mon travail consiste, par thématique, à faire émerger les offres de services qui pourraient intéresser les jeunes. Je les publie. Je veille à leur cohérence et les rends accessibles », clarifie Myrtille Lavergne. À l’agglomération du Sicoval, sur la thématique du logement, 22 partenaires sont impliqués dans la démarche. Tous se sont engagés à recontacter les jeunes utilisateurs dans les sept jours.

L’animateur accompagne les partenaires à mettre à jour les offres de services au back-office de l’outil. Selon Olivier Alleman, « nous pilotons le dispositif ». Dans les Pyrénées-Atlantiques, un coordonnateur de « la Boussole des jeunes » est en cours de recrutement. À terme, deux postes sont fléchés pour faire vivre l’outil. Le budget prévisionnel s’élève à 120 000 €. Il comprend l’ingénierie et les frais de communication. L’État finance le dispositif à hauteur de 55 000 €.

La Boussole peut être une aide pour toucher les jeunes, les aider dans leur parcours, entrer en relation et accompagner ceux qui sont le plus éloignés des lieux d’information.