Ville durable, commande publique, eaux pluviales : nos lectures du moment

La chaire « Valorisation des terres urbaines », animée par l’École des ingénieurs de la Ville de Paris et ECT ont publié l’ouvrage « Terres Urbaines, valeurs positives de la ville de demain », sous la direction de Youssef Diab.

Dans la seule région parisienne, près de 20 millions de tonnes de terres sont, chaque année, excavées lors de travaux publics et privés. Ressource méconnue, ces terres inertes sont souvent considérées comme un déchet sur le plan juridique alors qu’elles possèdent une valeur positive, non seulement physique, environnementale et économique, mais également symbolique et sociale. Des spécialistes du paysage présentent des réalisations phares en France et à l’étranger. Des spécialistes de la biodiversité et du foncier dégradé soulignent le lien fort qui unit ces deux domaines. Des spécialistes de la construction et de l’architecture apportent leurs regards et leurs études critiques sur les terres comme matériau de construction durable.

https://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782416008993/terres-urbaines

Intercommunalités de France a réalisé et publié, en partenariat avec le cabinet d’avocats Landot et associés, un guide juridique intitulé « Les intercommunalités, pilotes d’une commande publique responsable ». Un document d’une soixantaine de pages visant à préciser « les possibilités à droit constant pour prendre en compte les enjeux de transition écologique et sociale et de développement économique local dans les marchés publics ». Il se penche ainsi sur l’organisation des services en amont des achats, l’intégration de l’aspect environnemental à tous les stades de la passation (sourcing, définition des besoins, critères d’attribution…) et de l’exécution, et l’aspect social.

Chaque point est illustré d’exemples et accompagné de bonnes pratiques repérées « sur le terrain » auprès de diverses intercos.

Le guide est téléchargeable gratuitement sur le site de l’association.

Gestion des eaux pluviales en ville – 20 ans de recherche au service de l’action

A destination de tous les acteurs de l’aménagement du territoire et de la gestion de l’eau, ce guide récapitulatif des grands enseignements du travail de recherche de l’Observatoire de terrain en hydrologie urbaine (OTHU) sera utile aux acteurs de l’aménagement du territoire et de l’assainissement pour gérer au mieux les eaux pluviales. Rédigé sous la direction du Graie et de l’Insa Lyon DEEP en appui sur tous les membres de l’OTHU, il relate plus de 20 ans d’observation et de recherche, en rassemblant en 44 articles une synthèse des principales avancées scientifiques et techniques dans le domaine de l’hydrologie urbaine.

bit.ly/3DGh4Wt