Stations de montagne : des préoccupations nommées météo et énergies…

Après des vacances de Noël où les pluies et le redoux ont contraint les stations de France à fermer la moitié du domaine skiable, les congés de février s’annoncent, jusqu’ici, sous le signe d’un retour de l’hiver et des skieurs. Mais la hausse des fréquentations masque d’importantes disparités entre les massifs. Et l'explosion des coûts de l’énergie menace la survie des stations. Premier bilan et perspectives...

Depuis quelques jours, dans les Alpes, la neige est de retour, comme cette impression qu’exprime Jean-François Genevray, directeur général de la station des Sept Laux (38), « d’être en plein hiver »… Bien sûr, ajoute-t-il aussitôt, « les 30 cm annoncés ne sont pas encore tombés, mais la neige et le froid sont de retour, avec la perspective de rouvrir toutes les pistes en février »…

Ici, comme dans la moitié des stations de France, il a fallu fermer des pistes la deuxième et la troisième semaine des vacances de Noël.

Un défi inédit

Tout avait pourtant bien commencé dans cette station du massif de Belledonne (51 pistes, jusqu’à 2400 mètres), proche de Grenoble. « Le 30 novembre, 80% du domaine était ouvert, explique le directeur. Puis, la deuxième semaine (comme de nombreuses stations, ndlr), une pluie chaude a fait fondre la neige naturelle, même en haut. On n’a pu maintenir la moitié puis, début janvier, seulement 30% des pistes skiables que grâce à la neige artificielle. Sans elle, on n’aurait pas gardé des pistes ouvertes. »

Côté fréquentation, les sportifs locaux sont certes moins venus, mais les séjournants, au contraire, « ont été très présents et reconnaissants des efforts des équipes pour gérer le domaine au mieux, selon Jean-François Genevray. Certains prestataires ont proposé des jeux, l’accrobranche et le tir à l’arc ont ouvert. » Ici, comme dans tous les massifs, les stations ont ouvert leur panel d’activités.

« Voilà trois saisons que nous nous adaptons à un défi inédit, résume Patrick Provost, président de l’Observatoire national des stations de montagne (OSM) au sein de l’association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) et maire de Saint-François-Longchamp (73). Nous proposons en moyenne une cinquantaine d’activités, de la marche au VTT, en passant par les offres de bien-être, très appréciées. »

70% des lits occupés

Par ailleurs, le président de l’ OSM souligne que la fréquentation des lits commercialisés en fin d’année atteignait 70% pour l’ensemble des stations « qui ont fonctionné ». « Un taux supérieur à l’an dernier, ajoute-t-il, avec, en outre, le retour de la clientèle britannique en janvier, dans les stations de haute altitude »…

Cette moyenne masque des disparités, entre, par exemple, des sites dans le Jura ou le Massif central qui n’ont pas ouvert leur domaine, les stations des Pyrénées, à 63% (en progression de 1,5 % par rapport à Noël 2021), les Alpes du Nord avec un taux de 72 % ( à + 4,5 %) et les Alpes du sud à 66% (à + 6%).

« Cette progression correspond aussi à un enneigement supérieur dans les Alpes du sud », commente l’élu, dont la station nordiste, Saint-François-Longchamp, en Savoie a d’abord affiché des voyants au vert, avec une fréquentation des lits à à 75% et un domaine ouvert à 80% en tout début de saison… Avant qu’en deuxième semaine, pluies et redoux n’obligent à fermer la moitié des pistes. Mais, se félicite l’élu, « il n’y a eu que cinq annulations de séjours et les gens sont restés, ont fait de la raquette, des jeux, des activités familiales… Les recettes ont souffert du manque de neige et de l’inflation, mais la clientèle était au rendez-vous ».

« Cheminer collectivement vers une montagne à vivre »

Skieurs du nord

Dans les Alpes du sud, où l’enneigement a moins subi de pluies et où le froid s’est maintenu fin décembre, les skieurs étaient au rendez-vous. « Nous n’avons qu’une modeste installation de neige artificielle, explique Yvan Chevalier, directeur de la régie Ubaye et de la station Le Sauze (à 1400-2500 mètres), dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mais la neige est tombée avant les vacances de Noël, le manteau neigeux s’est maintenu malgré quelques pluies fin décembre… Et nous avons quasiment tout ouvert en continu depuis le début de la saison, 34 sur 38 pistes. »

Côté fréquentation des pistes, le chiffre de la billetterie a grimpé de 20% la deuxième semaine des vacances avec, même, la venue de skieurs venus du nord des Alpes. Aux Orres, dans les Hautes-Alpes, Pierre Vollaire, maire et président de la société d’économie mixte (Sem) de la station, se félicite aussi que, « depuis le début de la saison, plus de 80% des 36 pistes, et même jusqu’à 100%, soient restées ouvertes. Et le flux de vacanciers du 24 au 31 décembre était celui de l’année dernière, qui était un record ».

Pourtant si, comme les autres responsables de station, le maire des Orres se dit confiant pour les vacances de février -chutes de neige et froid obligent-, il reste « très préoccupé par la hausse des prix de l’électricité qui fait exploser les budgets et menace la survie des stations ».