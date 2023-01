Cap sur la résilience pour l’Anru

Rénovation urbaine

Publié le 19/01/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Lors d'une rencontre organisée par l'association de journalistes Ajibat le 17 janvier, Catherine Vautrin, la nouvelle présidente de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, a détaillé sa feuille de route. Deux objectifs : l'amélioration continue, et le cap sur la résilience pour les 450 quartiers du programme.

Chiffres-clés 416 quartiers ont vu leurs chantiers démarrer sur 450 12 milliards d'euros de budget

Nommée en septembre 2022 à la tête de l’Anru, Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, prend les chantiers en cours de route. Lors d’une rencontre organisée avec l’association Ajibat, la présidente de l’Anru et sa directrice générale, Anne-Claire Mialot, ont dressé le panorama des chantiers en cours. Le second volet de l’Anru (NPNRU) a été lancé en 2014, mais a connu de très nombreux retards. Si bien que le chantiers du NPNRU ont vraiment démarré en 2019. « En 2022, autant de chantiers ont démarré qu’entre 2017 et 2021, on rentre dans la partie la plus visible. 416 quartiers ont vu leurs travaux démarrer, sur 450 retenus dans le NPNRU, 11 000 opérations sont programmées », résume Catherine Vautrin, qui ...