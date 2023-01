Retraites : les agents territoriaux au cœur des cortèges

REPORTAGE

Publié le 19/01/2023 • Par Julie Krassovsky Solange de Fréminville Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Éparpillés au sein du gigantesque rassemblement, qui s’est mis en branle ce jeudi 19 janvier depuis la place de la République à Paris, les agents territoriaux franciliens ont répondu présents à l’appel des différents syndicats. La Gazette est également allée à la rencontre des agents dans les cortèges de Montpellier et Lyon.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Les trois versants de la fonction publique dans la rue : 24,5% (26% en 2019)

- État : 29,5 % (33 % lors de la manifestation du 5 décembre 2019)

- Territoriale : 14,4 % (13,8 % lors de la manifestation du 5 décembre 2019)

- Hospitalière : 19,6 % (20 % lors de la manifestation du 5 décembre 2019) Source : chiffres concernant le taux de grévistes issus du ministère de la Transformation et de la fonction publiques en fin de journée ce jeudi 19 janvier

Éparpillés dans le sillage des banderoles de la CGT, de FO, de la CFDT, de L’Unsa, de la CFDT, de la CFTC solidaires et de la FSU, au côté des personnels hospitaliers, des cheminots, des employés du nettoyage ou encore des personnels de la RATP, les agents territoriaux de toute l’Ile-de-France, ne manquent pas à l’appel de cette forte grève contre le projet de réforme des retraites. La CGT avance le chiffre de 400 000 manifestants dans la capitale, et la préfecture en signale 80 000.

Non loin d’une banderole de la CGT du Val-de-Marne, Tristan, est stoïque. Depuis dix ans dans l’animation, le trentenaire vient de passer directeur d’un centre de loisir à Fontenay-sous-Bois et pour lui deux ans de plus ça ne passe pas. « Travailler jusqu’à 64 ans minimum avec des enfants, est-ce que c’est ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier