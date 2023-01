Cadres budgétaires et comptables unifiés pour les groupements de coopération sanitaire et sociale et médico-sociale

Budget

Publié le 19/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 18 janvier, pris en application des articles L. 312-16 du code de l’action sociale et des familles et L. 6133-10 du code de la santé publique, supprime la soumission de tous les groupements de coopération sanitaire et de tous les groupements de coopération sociale et médico-sociale au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ne sera plus retenu pour ces groupements que les cadres budgétaires et comptables applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux établissements publics de santé.

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024 . Toutefois, les groupements concernés peuvent décider de les mettre en œuvre par anticipation pour l’exercice 2023 à compter du lendemain de sa publication.