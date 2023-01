Coupures d’électricité : le risque s’éloigne

Crise énergétique

Publié le 18/01/2023

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) s'est montré rassurant mercredi 18 janvier 2023. Avec une météo favorable, des efforts de sobriété plutôt efficaces, des capacités de production à peu près au niveau attendu, l'activation cet hiver du signal Écowatt rouge semble moins évident qu'au début de l'automne. À condition de ne pas se relâcher.

Les signaux sont au vert. Dans le scénario le plus favorable, « vous n’entendrez pas parler de nous », avait promis mi-septembre Xavier Piechaczyk, président du directoire du responsable de l’équilibre du système électrique, RTE. Ajoutant a contrario que 28 signaux Écowatt rouge pourraient être activés si la situation tournait mal. Avec de potentielles coupures tournantes chez les abonnés. C’est finalement plutôt la première hypothèse qui tient la corde. « La situation est favorable », a estimé l’opérateur mercredi 18 janvier, qualifiant désormais le risque de « moyen », à un niveau de trois et non plus quatre sur cinq (comme estimé à l’automne). « La probabilité d’activation d’Écowatt est réduite », en conclut Thomas Veyrenc, directeur exécutif chargé de la stratégie, la ...