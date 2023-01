Alvéole Plus : des financements pour du stationnement vélo sécurisé

Le programme Alvéole Plus peut permettre entre autres aux collectivités locales de financer le développement de places de stationnement vélo sécurisé, conseil compris. Mode d’emploi.

Le mardi 17 janvier, Bruno Ballouey, assistant projet à la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) a présenté, dans un webinaire qui a rassemblé 26 participants, le programme Alvéole Plus. Son objectif ? Accélérer la création de places de stationnement vélo sécurisé par les opérateurs privés et publics, notamment pour éviter les vols (1). Sont ciblés, parmi les opérateurs publics, gares et pôles d’intermodalité, espaces et sites publics.

Après 17 500 emplacements vélos soutenus lors de la deuxième édition (2018-2021) de ce programme, l’objectif de cette troisième édition est de cofinancer, d’ici fin décembre 2024, 100 000 places de stationnement sécurisées, grâce à l’Ademe, partenaire du programme, la FUB, porteuse du programme et les obligés finançant des certificats d’économie d’énergie. Les équipements éligibles sont pris en charge jusqu’à 50 % de l’investissement HT pour les Zones à faibles émissions de mobilité (ZFE-m) et jusqu’à 40 % hors ZFE-m. Une consigne sécurisée avec supports d’attache, un abri avec supports d’attache, un local ou abri existant avec supports d’attache, doivent abriter respectivement au moins 6, 8 et 6 emplacements (1 arceau = 2 emplacements). Ces installations sécurisées sont respectivement prises en charge à hauteur 1 200, 650 et 80 euros HT par emplacement.

Conseil gratuit pour affiner les projets

Des équipements complémentaires (stations d’outils, gonflage, casiers de rangement) peuvent être financés conjointement. Un « Guide pour installer un stationnement vélo sécurisé » aidera à concevoir des espaces – qui peuvent être multiples – et liste les critères d’éligibilité (conditions de sécurité, résistance, ergonomie…). Pour estimer le coût des installations, la plateforme demandera, après inscription, des devis auprès des fournisseurs référencés. En cas de dépassement de seuil de 40 000 euros HT, l’appel d’offre est obligatoire et le fournisseur retenu pourra, s’il ne l’était pas, être inscrit sur la plateforme. Le devis, conforme à l’appel d’offres, pourra alors être renseigné. Mais, pour éviter l’appel d’offres, il est aussi possible de passer par l’Union des groupements d’achat public (UGAP) ou la Centrale d’achat du transport public (CATP), déjà inscrits sur la plateforme. Le versement de la prime a lieu trois mois après la réalisation des travaux, sur présentation des justificatifs.

Le programme vise aussi le conseil. Il s’agit en amont d’accompagner gratuitement 2 900 bénéficiaires à définir et concrétiser leur projet, tant sur le gros œuvre que sur les équipements. Un seul accompagnement est possible par bénéficiaire. Les gestionnaires de gares et pôles d’intermodalité peuvent bénéficier d’un accompagnement express d’un jour en distanciel (2). Celui-ci est, pour les espaces et sites publics, réservé aux collectivités de moins de 20 000 habitants. Les conseillers seront accessibles depuis la plateforme d’ici fin février, après inscription du porteur de projet. On notera qu’une liste des prestataires référencés (fournisseurs et conseillers notamment), régulièrement mise à jour, est disponible sur le site d’Alvéole Plus.