Guide des attributions de compensation : quelles règles applicables pour 2023 ?

Finances

En février 2019, la DGCL avait opéré une première actualisation de son guide des attributions de compensation (AC). Depuis juillet 2022, ce guide a fait l’objet d’une nouvelle cure de rajeunissement, et de nouveaux développements ont été apportés non pas seulement sur la fixation ou révision des AC ou encore sur la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), mais aussi sur les règles applicables en matière de Dotations de solidarité communautaire (DSC).

Le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) ne cesse de s’étendre au sein des structures intercommunales. Au 1er janvier 2022, 1 085 EPCI (30 892 communes pour 64,52 millions d’habitants) sur 1 254 EPCI (34 892 communes pour 67,06 millions d’habitants) relevaient de la FPU, seuls 169 EPCI regroupant 4 701 communes et 2,54 millions d’habitants ayant conservé le régime de la fiscalité additionnelle (FA).

Le montant des attributions de compensation, reversement obligatoire entre EPCI et communes membres en cas de FPU, représentait lui en 2020 (dernière année exploitable), 15% des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des communes membres (23% pour les communes membres appartenant à la strate 50 000 à 100 000 habitants) contre 31% des dépenses réelles de fonctionnement (reversement des AC comprises) des EPCI à FPU (25% hors Métropole du Grand Paris).

La question des attributions de compensation, véritable élément d’équilibre budgétaire de très nombreuses collectivités en France, est donc centrale tant pour les communes membres que pour les EPCI à FPU faisant du guide des AC une véritable bible devenue désormais incontournable.

Les nouveautés apportées par la DGCL au guide des AC 2022

La version de juillet 2022 du guide des AC vise tout d’abord, au-delà des éléments déjà très étayés du guide de février 2019, à intégrer à la précédente version les évolutions législatives intervenues sur la période 2019-2022 relevant notamment :

De l’article 32 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite loi « proximité et engagement ». Cet article complète le IV de l’article 1609 nonies C du CGI et prévoit la faculté, pour la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), saisie en cela par l’organe délibérant de l’EPCI à FPU ou le tiers des conseils municipaux des communes membres, de procéder à une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’EPCI ou, le cas échéant, par ce dernier aux communes. Cette estimation, qui intervient avant même la décision politique et juridique de transfert de compétence ou d’équipement, joue alors un rôle important d’étude d’impact et d’aide à la décision, ne dispensant pas pour autant la commission de l’obligation d’établir, post-transfert, un rapport de CLECT qui lui doit intervenir au plus tard au terme des neuf mois suivant la date effective dudit transfert.

Du II de l’article 197 de la loi de finances 2022 (n°2021-1900 du 30 décembre 2021) qui complète en cela le 1° du V de l’article 1609 nonies C du CGI. Cette nouvelle disposition précise le cas de la révision unilatérale d’AC, par laquelle un EPCI à FPU peut diminuer les montants d’AC versés aux communes en cas de diminution des bases imposables et donc du produit global disponible des impositions dudit EPCI. Si la révision unilatérale d’AC, ici visée, existait déjà, la nouveauté apportée par le texte vient des deux évolutions suivantes : Tout d’abord, l’EPCI peut dans ce cas appliquer la révision d’AC soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée, étant précisé que la réduction ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du FNGIR ; Ensuite, en cas d’éligibilité aux mécanismes de compensation pour perte de produit fiscal (prévus au aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019), la révision unilatérale d’AC peut être alors lissée sur plusieurs années en tenant compte des montants de compensation dégressifs perçus par l’EPCI.



Des nouveautés intervenues après la version de février 2019 du guide des AC et que la nouvelle version de juillet 2022 a donc fait siennes. Mais là ne sont pas les seuls apports effectués par la DGCL.

La DGCL procède à quelques rappels importants concernant la CLECT

Si l’essentiel des questionnements se posant en matière d’attribution de compensation, à l’exception des deux évolutions législatives susvisées, trouvaient déjà leurs réponses dans le précédent guide de 2019 portant sur les AC, la DGCL a souhaité apporter quelques autres précisions importantes soit au travers de la nouvelle édition du guide des AC de juillet 2022, soit par la publication d’une note dédiée datant de novembre 2022 et portant sur les conditions de désignation des membres de la CLECT.

Parmi les compléments apportés, ou précisions faites au sein du guide des AC, la DGCL a souhaité notamment rappeler que :

L’absence de délibération d’une commune membre dans le délai de trois mois prévu dans le cadre de la procédure d’adoption du rapport de CLECT ne vaut pas acceptation dudit rapport par la commune concernée. En effet, la DGCL rappelle que selon l’article L.2121-29 du CGCT « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements (…)». Aussi, sur la base de la disposition susvisée, le conseil municipal doit explicitement se prononcer par délibération sur l’adoption ou le rejet du rapport de CLECT, ce qui n’empêche pas, pour autant, que le rapport de la CLECT puisse être adopté dès lors que les conditions de vote à la majorité qualifiée sont remplies et ce nonobstant le fait que certaines communes ne se soient pas prononcées ou que le délai de trois mois n’ait pas expiré.

Par ailleurs, autre précision, en cas d’absence de transmission, par le Président de la Commission, du rapport de CLECT aux communes membres de l’EPCI, ou à défaut d’adoption du rapport de CLECT à la majorité qualifiée, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le Département.

Enfin, la DGCL, a publié en novembre 2022 une note courte et spécifique portant sur les modalités de désignation des représentants des communes au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Par cette note, la DGCL a souhaité rappeler que s’il revient à l’organe délibérant de l’EPCI de procéder (à la majorité des deux tiers) à la création de la CLECT et à la détermination de sa composition (en cela le nombre total de membres de la CLECT est laissé à l’appréciation du conseil communautaire étant précisé que chaque conseil municipal doit être représenté a minima par un membre choisi en son sein), a contrario, il n’appartient pas à l’organe délibérant de l’EPCI d’établir directement la liste des membres de la CLECT, ce qui reviendrait à les désigner, cette compétence revenant à chaque conseil municipal sur la base de l’article L.2121-33 du CGCT : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs (…) ».

Le « Guide pratique des AC » devient également le « Guide pratique de la DSC » !

Là est certainement la grande nouveauté du guide de juillet 2022 publié par la DGCL puisqu’en la matière, ce dernier s’intitule désormais « Guide pratique : L’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire ».

Si l’attribution de compensation (AC) est un reversement obligatoire entre EPCI et communes membres, la dotation de solidarité communautaire (DSC) est, elle, un mécanisme de péréquation financière facultatif, pour les Communautés d’Agglomération, de Communes et pour la Métropole du Grand Paris, alors qu’elle est obligatoire pour les Communautés Urbaines, les Métropoles, la Métropole de Lyon, et pour les EPCI à FPU signataires de contrats de ville lorsque ces derniers n’ont pas adopté un pacte financier et fiscal de solidarité dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du contrat de ville.

Facultative ou obligatoire, dans tous les cas, la DSC est destinée à réduire les écarts de richesse et de charges entre les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre.

Au total, le montant de DSC versé en 2020 par les 278 EPCI y ayant eu recours, était de 789 M€, répartis entre 6 603 communes bénéficiaires (le montant de DSC représentant 2,11% des recettes réelles de fonctionnement des communes qui la perçoivent, pour 7% de dépenses pour les communautés de communes, et 3,62% de dépenses pour les communautés d’agglomération).

Un mécanisme de DSC finalement relativement peu utilisé et qui a été entièrement rénové par l’article 256 de la loi de finances pour 2020 qui a harmonisé les règles applicables à ce dispositif au sein du nouvel article L. 5211-28-4 du CGCT, lequel prévoit que la DSC est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : de l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune, et de l’écart de revenu moyen par habitant de la commune par rapport à celui de l’EPCI … ces deux critères devant être pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’EPCI.

Deux critères obligatoirement retenus qui doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la DSC entre les communes sachant que des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. Mais attention, comme le précise le guide, afin de garantir le caractère majoritaire des deux critères obligatoires, un critère complémentaire ne peut, individuellement, justifier la répartition de la DSC pour une proportion supérieure à la somme des deux critères obligatoires.

Ainsi, à titre d’exemple, si un EPCI à fiscalité propre décide de répartir sa DSC à hauteur de 20% sur le potentiel financier par habitant des communes membres et de 20% à hauteur du revenu par habitant des communes membres, aucun critère complémentaire ne peut répartir à lui seul une part supérieure ou égale à 40% de la DSC. Dans un tel cas de figure, il conviendra de faire intervenir plusieurs critères complémentaires pour que le caractère majoritaire des deux critères légaux susvisée soit respecté.

Dans ce cadre, les critères complémentaires pouvant être utilisés, et qui doivent permettre de réduire les disparités existantes entre les communes riches et les communes ayant une situation financière plus fragile ou des charges plus importantes, ce qui est l’esprit même des textes, peuvent être, selon le guide : La DGF/habitant Insee, la superficie, l’effort fiscal, le nombre de logement sociaux, le nombre de bénéficiaires des APL, la population en âge d’être scolarisée, la longueur de voirie classée dans le domaine public communal, la population QPV et/ou ZFU, ou encore le nombre de demandeurs d’emplois sur le territoire.

A contrario, selon le guide de la DGCL, à défaut de précision dans la délibération instituant la DSC, les critères complémentaires suivants ne participent pas à la réalisation de son objectif péréquateur : L’attribution de compensation, l’évolution positive de la CFE, le reversement ou le prélèvement au titre du FNGIR de la commune, ou encore le nombre d’entreprises implantées sur le territoire.

Reste une question souvent posée et dont la réponse constitue clairement le talon d’Achille du dispositif tant le mécanisme de la DSC semble éloigné des moyens et des enjeux de solidarité des structures intercommunales actuelles : « La DSC peut-elle bénéficier à une partie seulement des communes membres de l’EPCI ? ». En la matière, la réponse du Guide rédigé par la DGCL est sans équivoque. Parce que l’EPCI qui institue une DSC doit répartir cette dernière obligatoirement et en premieu lieu en fonction des deux critères légaux majoritaires susvisés, et le cas échéant seulement, da façon facultative, par le biais de critères complémentaires, et parce que tous ces critères doivent être appliqués à l’ensemble des communes membres, de ce fait « aucune commune membre ne peut être exclue d’office du dispositif de la DSC ». Tout au plus, l’application d’un critère de répartition, peut-il aboutir à ce qu’une commune membre ne bénéficie pas d’une part de DSC (par exemple une commune qui n’aurait pas sur son territoire de population QPV alors que cette dernière aurait été retenue en tant que critère complémentaire de répartition).

Une situation qui démontre bien que pour verser une aide indispensable en section de fonctionnement à des communes membres qui présenteraient de réelles fragilités financières structurelles (le plus souvent, plutôt des communes rurales peu peuplées), l’EPCI n’aurait d’autre choix que de verser, par le simple jeu des critères légaux, un montant non indispensable à des communes plus peuplées qui pourraient ne présenter, pour autant, aucune fragilité de fonctionnement particulière (par exemple, des communes plus urbaines dont les demandes sont davantage concentrées sur la section d’investissement avec des attentes qui sont plus du ressort des fonds de concours que de la DSC).

Un saupoudrage coûteux et peu vertueux pour l’EPCI qui conduit, qui plus est, à une pénalisation du calcul du CIF (coefficient d’intégration fiscale) et donc à une moindre dotation d’intercommunalité (D.I.) puisque le versement de la DSC joue négativement sur le CIF et donc sur la D.I. .

Sans doute la rénovation souhaitée de la DSC aurait-elle due aller plus loin et prendre en compte à la fois les besoins de financement des EPCI qui doivent faire face à des compétences de plus en plus budgétivores avec des moyens de plus en plus limités, et la nécessité pour les EPCI et pour les communes membres les plus fragiles, de disposer d’un outil de péréquation souple permettant de verser une aide ciblée et transitoire aux communes membres en ayant le plus besoin sur leur section de fonctionnement.