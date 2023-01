Tout savoir sur l’inspection générale de l’environnement

Développement durable

Publié le 18/01/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

L’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a remplacé, le 1er septembre 2022, le Conseil général de l’environnement et du développement durable. Missions, organisation, fonctionnement... La Gazette fait le point sur cette nouvelle institution.





Missions

L’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) contrôle la régularité, l’efficacité et la performance des services centraux et déconcentrés de l’Etat dans les domaines de l’environnement, du climat, du développement durable, de la transition écologique, du logement, de l’urbanisme, de la politique de la ville, de l’aménagement du territoire, du paysage, de la construction, de l’énergie, des transports, des risques naturels et techno­logiques et de la mer. Elle conseille ces services et leurs ministres.

Elle peut diligenter des enquêtes administratives et participer à l’orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des personnels d’encadrement supérieur des ministères chargés de la transition écologique et de la cohésion des ...

