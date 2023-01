Petite enfance : pour ou contre les crèches familiales

Accueil du jeune enfant

Publié le 19/01/2023 • Par Michèle Foin • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Si les crèches familiales sont en déclin, elles gardent des avantages pour les assistantes maternelles et les familles.

Dans les crèches familiales, les assistantes maternelles peuvent travailler en commun. Et pour les parents, le dispositif se rapproche d’une place en crèche, qu’ils plébiscitent. Mais le coût élevé freine beaucoup de collectivités.

La Gazette a interrogé deux responsable pour connaître leur point de vue.

« Notre structure offre une plus grande souplesse d’horaires atypiques »

Marine Brunet, directrice de la crèche familiale à Manosque (22 500 hab., Alpes-de-Haute-Provence)

« Afin de créer un pôle “petite ­enfance“, notre crèche familiale de quinze places a été pensée en même temps que le projet de réhabilitation de la crèche collective. Elle offre une plus grande souplesse d’horaires atypiques. Nos assistantes maternelles accueillent les enfants le samedi et le matin dès 6 heures, jusqu’à 19 heures 30, alors que la crèche collective n’est ouverte que de 7 heures 30 à 18 heures 30, du lundi au vendredi.

Les parents sont satisfaits. Les assistantes maternelles aussi. Elles ont la garantie d’un salaire minimal car nous leur offrons une mensualisation de cent heures hebdomadaires, pour un agrément de trois ans. Pour les heures en sus, elles sont payées en heures complémentaires, même si l’enfant est malade. C’est un filet de sécurité. »

« Les coûts fixes étaient devenus trop importants »

Thomas Desmettre, adjoint au maire (LR), chargé de la petite enfance, de la parentalité et de l’état civil à Mouvaux (13 100 hab., Nord)

« Nous avons décidé de fermer la crèche familiale en 2017. Cela ne correspondait plus à la demande des ­parents. De 18 assistantes maternelles employées par la ville en 2005, nous n’en avions plus que neuf. Les coûts fixes étaient devenus trop importants. Il fallait externaliser. En la fermant, nous avons réalisé une économie de plus de 200 000 euros par an.

Nous ne pouvons pas contenter toutes les demandes en accueil collectif, d’où l’importance de nous appuyer sur le réseau diffus des assistantes maternelles libérales. Ce ne sont plus les nounous d’antan ! Elles se professionnalisent. Nous préférons soutenir leur indépendance grâce aux actions du relais petite enfance et à l’appui financier que nous avons consenti aux deux maisons d’assistantes maternelles. »