Protection fonctionnelle : l’affaire des policiers de Bussy-Saint-Georges, l’anti cas d’école ?

Agents publics

Publié le 18/01/2023 • Par Romain Bizeul • dans : Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France, Toute l'actu RH

La protection fonctionnelle accordée aux trois policiers de Bussy-Saint-Georges ne passe pas. 432 695 euros ont été payés par la Ville à l’avocat des policiers mis en cause pour harcèlement moral, injure à caractère raciste, entrave à l’exercice du droit syndical et subornation de témoin. Ou comment cette affaire repose les questions du bénéfice de la protection fonctionnelle pour un agent.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le montant est conséquent. Pour le chef de la police municipale et ses deux adjoints, la commune de Bussy-Saint-Georges a déboursé 432 695 euros. La municipalité a accordé la protection fonctionnelle aux trois hommes mis en cause pour harcèlement moral, injure à caractère raciste, entrave à l’exercice du droit syndical et subornation de témoin.

Une protection d’assistance juridique inscrit à l’article L.134-1 du code de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier