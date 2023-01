« Si l’on n’embauche pas de fonctionnaires, notre déficit ne va pas s’améliorer »

[INTERVIEW] Retraites

Publié le 18/01/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, Dossiers Emploi, France, Toute l'actu RH

Après les annonces gouvernementales sur la réforme des retraites et à la veille de la journée de mouvement social, Richard Tourisseau, président de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), confie ses inquiétudes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 2021 : élection de Richard Tourisseau à la présidence de la CNRACL.

élection de Richard Tourisseau à la présidence de la CNRACL. 2020 : les réserves de la CNRACL sont en négatif pour la première fois (- 574 M€).

les réserves de la CNRACL sont en négatif pour la première fois (- 574 M€). 1974 : instauration d’une compensation entre régimes de base. Entre 2003 et 2011 s’ajoute une surcompensation spécifique aux régimes spéciaux.

instauration d’une compensation entre régimes de base. Entre 2003 et 2011 s’ajoute une surcompensation spécifique aux régimes spéciaux. 1945 : création de la CNRACL.

Avec la réforme des retraites, les agents cotiseront plus longtemps. Anticipez-vous un impact financier positif pour la CNRACL ?

Je ne sais pas, mais cela ne réglera pas le problème d’emploi : le nombre de cotisants est stable, tandis que celui des pensionnés croît de 4 % par an. Notre déficit sera de 5 milliards d’euros en 2023. Si l’on continue à ne pas embaucher de fonctionnaires, il ne va pas s’améliorer. La Première ministre a évoqué notre situation en présentant la réforme, mais sans en dire plus. Et je n’ai pas de réponse à ma proposition que le fonds de solidarité vieillesse prenne en charge la compensation inter - régimes : si nous n’avions pas dû verser 80 milliards à ce titre, nous n’aurions pas un tel déficit. La réforme doit être l’occasion d’aborder plusieurs ...