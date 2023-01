L’accès à l’eau pour tous, défi des collectivités

Service public

Publié le 23/01/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France

La transposition de la directive « eau potable » de 2020 oblige les collectivités à fournir de l’eau, y compris aux usagers non raccordés.

In extremis, la directive « eau potable » de 2020 a été transposée en droit français par une ordonnance, deux décrets et une flopée d’arrêtés publiés fin décembre 2022. La date butoir était le 12 janvier 2023. A l’origine de ces textes, l’initiative européenne « ­Right2Water », enregistrée en mars 2012. Son objectif : faire reconnaître le droit à l’eau et améliorer l’accès à l’eau potable pour tous, dans une logique sociale.

Cette transposition s’est faite par ordonnance et non devant le Parlement, ce que regrettent certaines associations. « C’est d’autant plus dommage que des propositions de loi sur le droit à l’eau ont déjà été déposées, sans jamais aboutir », note Edith Guiochon, chargée de mission « plaidoyer » à Coalition eau (un regroupement de 30 organisations non gouvernementales).

Diagnostics territoriaux

L’un des intérêts de ces textes est de s’attacher aux personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable et d’appeler à les quanti­fier. Pour l’instant, cette évaluation est faite « à la louche ». La Fondation Abbé-Pierre estime ce chiffre à environ 400 000 : 300 000 personnes sans abri et 100 000 logeant dans des bidonvilles.

La direction générale de la santé affiche un chiffre proche (460 000). A noter que nous ne parlerons pas ici des 10 millions de Français n’ayant pas accès à une eau potable au sens de sa conformité en micropolluants, sachant que, à partir de 2026, la directive fixe aussi de nouvelles normes pour de nombreuses molécules. N’est pas concernée par ces nouveaux textes la population des gens du voyage. En effet, les aires d’accueil ont déjà l’obligation d’être raccordées au réseau d’eau potable.

Pour réaliser cette nouvelle mission, les EPCI qui ont la compétence « eau » – ainsi que les communes qui n’ont pas encore fait le transfert de cette compétence – vont devoir réaliser des diagnostics territoriaux pour évaluer le nombre de personnes concernées et leurs besoins en eau. L’un des décrets précise que « la quantité suffisante d’eau destinée à la consommation humaine (…) est comprise (…) entre 50 et 100 litres d’eau par personne et par jour ». Les EPCI ont jusqu’au 12 janvier 2025 pour réaliser ces diagnostics et jusqu’au 12 janvier 2028 pour faire les travaux (1). En ville, cela prendra la forme de fontaines publiques et de rampes d’eau, installées par exemple dans les bidonvilles.

Non visé par l’initiative citoyenne, un autre sujet encombrant se retrouve sur la table : le raccordement des maisons isolées, en particulier en montagne. Certaines habitations qui disposent d’une source n’ont plus d’eau en période de sécheresse.

« Ni l’ordonnance ni le décret n’imposent une extension de réseau, mais le texte cite toutefois le terme “étendre le réseau”. Même si ce n’est pas une obligation juridique, la pression politique va être forte sur les élus. Elle l’est d’ailleurs déjà. Plusieurs de nos adhérents ont été sollicités pour réaliser des extensions, notamment pour alimenter des abreuvoirs ou des résidences secondaires non visées par le droit à l’eau », note Régis Taisne, chef du département « cycle de l’eau » à la FNCCR .

Camions-citernes en été

Outre le coût exorbitant du ­raccordement, la qualité de l’eau est impossible à garantir dans ce cas, vu la faible utilisation et le temps de séjour dans les canalisations. La solution pourrait passer par un approvisionnement en camion-citerne pendant l’été. Des communes ont aussi réalisé cet été des bornes-fontaines en bout de réseau pour que les habitants dont la source est tarie viennent y prendre de l’eau.

Qui prendra en charge le financement ? Le coût des mesures découlant de la directive « eau potable » est estimé à 85 milliards d’euros. A priori, le budget « eau » sera mobilisé, et non celui du social ou de l’amélioration de l’habitat. « Cependant, le budget général pourra être sollicité pour l’installation de fontaines – car ce n’est pas au service de l’eau de financer le mobilier urbain –, mais pas pour les extensions de réseau, contrairement à nos demandes. De même, l’Etat devrait subventionner les ­­diagnostics territoriaux, mais pas les travaux », regrette Régis Taisne, chef du département « cycle de l’eau » à la FNCCR. Or le coût d’investissement pour raccorder une habitation isolée peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros. Enfin, ces nouveaux textes concernent particulièrement l’outre-mer, très affectée par les problèmes d’accès à l’eau, en particulier Mayotte, mais aussi les Antilles. Quelle sera l’aide de l’Etat ? Pas de réponse pour l’instant.

