Quel bail s’applique lors du rachat d’immeubles du parc privé par des bailleurs sociaux d’habitations à loyer modéré ?

Logement social

Publié le 17/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponse ministerielles santé social, Réponses ministérielles

Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : En application de l’article L. 353-7 du Code de la construction et de l’habitation, les locataires titulaires d’un bail non soumis à la législation du logement social lors de l’acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d’option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL.

Ce droit d’option, en vigueur au sein du code de la construction et de l’habitation (CCH) depuis 1978, était d’ores et déjà applicable, sous le contrôle du juge, avant la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), qui n’en a pas modifié le principe.

Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et prévoyant que le supplément de loyer de solidarité « n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7 », combinées en l’espèce avec celles de l’article L. 353-16 du même code, ayant pour objet d’instaurer, au profit des locataires titulaires d’un bail en cours de validité lors de la signature d’une convention avec l’État par un organisme d’habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, étaient dépourvues du caractère interprétatif qui justifierait une application rétroactive.