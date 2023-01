Audrey Maurel : « Les collectivités vont rarement au contentieux face à Orange »

[ENTRETIEN] communications électroniques

Publié le 23/01/2023 • Par Baptiste Cessieux

L’avocate Audrey Maurel décrypte la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 novembre 2022 qui a confirmé la propriété publique des infrastructures de communications électroniques situées sur 25 ZAC.

Quel est l’intérêt, pour une collectivité, d’être propriétaire des infrastructures de télécommunication ?

Il est d’abord financier. Etre propriétaire permet de percevoir une redevance d’occupation des fourreaux. Le montant n’est pas toujours faramineux, mais il est possible de récupérer les redevances non perçues sur les cinq dernières années par un simple audit. Ce n’est pas neutre et ces sommes peuvent atteindre plusieurs millions d’euros pour une métropole.

L’intérêt est ensuite celui de l’usage. Plus les collectivités peuvent tirer la fibre dans leurs propres infrastructures, plus elles réduisent les coûts. C’est intéressant pour de nouveaux usages, comme la vidéoprotection ou la fibre noire (installée mais pas encore activée).

La décision récente de la cour administrative de Marseille, qui confirme la propriété publique des infrastructures de communications électroniques situées sur 25 zones d’aménagement concerté (ZAC) d’Aix-en-Provence, est-elle unique ?

On se souvient de plusieurs jugements, en 2010 et 2011, qui avaient marqué un premier temps d’arrêt sur ce sujet au profit des collectivités. C’est important mais, paradoxa­lement, moins d’une dizaine de ces jugements sont rendus chaque année.

Les collectivités vont rarement au contentieux face à Orange. Elles ont peur d’être pénalisées sur leurs autres projets, tel le déploiement de la fibre. Cette peur ne repose sur aucune réalité­. Orange est une très grande entreprise dont les directions sont scindées. Un contentieux peut avoir lieu sans qu’un autre service soit au courant. En outre, je n’ai jamais eu connaissance de chantage exercé par Orange à ce propos.

Un contentieux est-il toujours nécessaire pour faire reconnaître la propriété de ces infrastructures ?

Non. Généralement, il est simple de savoir qui est propriétaire de telle ou telle infrastructure. Sauf pour celles construites avant 1996. Il existe une présomption que les ouvrages d’avant 1996 sont propriétés de France­ ­Télécom, donc d’Orange­. Mais, en réalité, beaucoup sont créés à l’initiative de l’Etat ou d’une collectivité. C’est notamment le cas dans les ZAC. Sauf que, à l’époque, rien n’était dématérialisé. Depuis, les gens sont partis, l’archivage n’a pas été effectué avec rigueur. Il y a donc un débat sur qui avait la qualité de maître d’ouvrage, ce qui génère un vrai bras de fer entre Orange et les collectivités. Dans tous les cas, contentieux ou non, faire réaliser un audit de l’infra­structure de son territoire par un assistant à maîtrise d’ouvrage est un investissement qui peut s’avérer très rentable. La dépense est toujours forfaitaire et le ratio sans commune­ mesure.