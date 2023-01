Ceux qui ne bénéficient pas de l’aide sociale ont leur épicerie

Solidarité

Apporter de l’aide à ceux qui ne rentrent pas dans les cases de l’aide sociale classique, c’est le but du nouvel établissement.

Chiffres-clés Budget : en année pleine, le budget de fonctionnement est de 80 000 €.

[Fleurance (Gers), 6 100 hab.] Revenus trop élevés, situations hors critères de prise en charge : un certain nombre d’habitants de Fleurance ne peuvent prétendre aux aides sociales. Pour autant, leur reste à vivre relativement bas les empêche de subvenir correctement à leurs besoins.

« Lors de mon arrivée au CCAS [centre communal d’action sociale] début 2021, j’ai souhaité améliorer l’aide aux personnes étant hors dispositifs, explique Véronique Pasquali, directrice de la structure. Les aides que nous proposions jusqu’alors s’adressaient à ceux qui disposent d’un reste à vivre inférieur à 250 euros avec des bons alimentaires de 35 euros deux fois par an, ou une orientation vers Les Restos du cœur. Or, la collectivité compte une part importante de familles monoparentales et de retraités, en situation sociale difficile mais ne pouvant en bénéficier. »

Le CCAS a eu connaissance d’un appel à projets de l’Association nationale des épiceries solidaires (Andes). « Séduits par l’accompagnement ­possible de l’Andes à la création d’une épicerie solidaire, nous avons décidé de postuler », fait savoir la directrice, précisant que le CCAS a été retenu. Pourquoi une épicerie solidaire ? Car les bénéficiaires se retrouvent en situation de consommateurs classiques, ils choisissent les produits et les paient. « Pour l’estime de soi, il est important de payer ses courses », ajoute-t-elle. Les conditions d’accès à l’épicerie, ouverte en octobre, sont d’habiter la commune, d’avoir un reste à vivre impérativement compris entre 245 et 300 euros par mois, et de définir un projet à tenir.

Aide pendant quatre mois

« L’épicerie est conçue comme une aide ponctuelle de quatre mois, renouvelable deux fois », indique Véronique Pasquali. Le bénéficiaire doit donc déterminer un projet afin de sortir de sa situation difficile, projet pour lequel il est guidé : trouver un travail à temps plein, réduire le montant de certaines mensualités, solder des factures. Le dossier du demandeur est déposé par un prescripteur (assistante sociale, travailleur social, associations), devant la commission du CCAS , qui se tient une fois par semaine, et qui donne ou non son accord.

En ayant remporté l’appel à projets, le CCAS a été accompagné par l’Andes pour la création de l’épicerie solidaire, notamment sur l’aspect budgétaire. « L’épicerie – Le Panier fleurantin –, dont le local appartient à la mairie, est portée financièrement par le CCAS mais nous disposons de subventions de la CAF et du conseil départemental », ­souligne la directrice.

Collectes locales

Des commerces de la grande distribution ont fourni du matériel pour l’équiper. L’épicerie achète les produits à la Banque alimentaire ou à l’Agence du don en nature et organise des collectes chez les commerçants locaux. Une gestionnaire contractuelle a été recrutée ainsi qu’un volontaire du service civique qui organise des ateliers de gestion budgétaire, de cuisine, de fabrication de produits ménagers. « Toutes ces animations participent au maintien du lien social, très important pour tous les citoyens », conclut ­Véronique ­Pasquali.

Contact : CCAS, 05.62.64.02.04.

« Le département peut apporter un soutien supplémentaire » « Une épicerie solidaire offre un grand intérêt en termes de dignité pour les bénéficiaires, exposeFrançoise Armengol, responsable de la maison des solidarités [MDS] de Fleurance au conseil départemental du Gers . D’autant qu’ils sont accompagnés et soutenus pour atteindre leurs objectifs. Le conseil départemental s’est impliqué à la fois dans la construction du projet et dans son financement. De même que quatre assistantes sociales de la MDS participent au dépôt des dossiers des bénéficiaires et à la commission de sélection. Si le montant du panier de courses à l’épicerie reste trop élevé, le CD peut intervenir en soutien financier. L’assistante sociale m’adresse alors un dossier urgent me permettant de prendre une décision dans la journée. D’où l’intérêt de travailler en concertation avec l’équipe de l’épicerie pour bien affiner les objectifs. »

