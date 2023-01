Quelles dotations recevrez-vous ? Le site Dotations locales les calcule en avant-première

« Un outil simple d’utilisation et très intuitif »

« L’an passé, nous n’avons eu connaissance des dotations qu’à la mi-mars, explique Régine Gouillon, directrice générale des services de Chauffailles [3 700 hab., Saône-et-Loire]. Pour construire notre budget, nous avons inscrit les mêmes montants que l’année précédente, par prudence – même si, d’une année sur l’autre, notre commune bénéficie souvent d’une augmentation de ses dotations. Avoir les données en début d’année va nous permettre de construire un budget avec des montants de dotations plus proches de la réalité, surtout que pour 2023 nous attaquons les travaux plus tôt, afin d’anticiper l’augmentation des coûts énergétiques. Je trouve l’outil d’autant plus intéressant qu’il est bien configuré, simple d’utilisation et très intuitif. Il permet par exemple de visualiser d’un seul coup l’historique­ des dotations sans avoir à chercher dans mes archives. »