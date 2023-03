Le « défi zéro carbone », pour aider les foyers volontaires à réduire leur impact écologique

Publié le 01/03/2023 • Par La Rédaction • dans :

Ateliers, visites, conseils... Pendant cinq mois, trente familles ont bénéficié d’un accompagnement ludique pour tenter de réduire leur empreinte carbone. Défi réussi...

[Lauréat du Prix spécial 2022 « Transition écologique » – Ville d’Issy-les-Moulineaux]

Dans le cadre du budget climat, qui tend à la neutralité carbone d’ici 2050, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, 68 600 habitants) a constaté que les émissions de gaz à effet de serre (Ges) étaient très inégales sur la commune : seules 3% émanaient des activités de la ville, tandis que le reste provenait des entreprises et des citoyens (57%).

« Avec le service de la ville durable, nous avons donc réfléchi à une démarche de sensibilisation ludique et de long terme, raconte Tiphaine Bonnier, maire-adjointe déléguée au développement durable, à la condition animale et conseillère territoriale. D’où l’idée du « défi zéro carbone », qui visait à accompagner trente familles vers la sobriété carbone ». Avec, pour objectif, de réduire de 20% leurs déchets et de diminuer leur empreinte carbone de 10% en cinq mois. Un temps suffisamment long pour suivre au plus près les participants, rassemblés en trois équipes de dix foyers reliés par leur proximité géographique. Des intervenants locaux, institutionnels ou associatifs, et des professionnels les ont accompagnés, à travers une quinzaine d’ateliers : fresque du climat, visite d’un maraîcher bio…

Et aujourd’hui ?

Les participants ont réduit leurs déchets résiduels de 21%, passant de 1,1 kg à 0,8 kg de déchets par participant et par semaine. L’empreinte carbone générale a diminué de 13% (4,5t CO2 eq). Des chiffres supérieurs aux objectifs. « Je suis fière de ces résultats assez impressionnants obtenus dès la première année, se félicite Tiphaine Bonnier. Tout le monde a participé dans la bonne humeur. Mais il faudra garder les habitudes prises avec le défi… Je suis sûre que les enfants de ces familles, qui ont été très moteurs dans l’initiative, conserveront ces bonnes pratiques à l’avenir. » Défi renouvelé pour 2022-2023 : cent familles se sont portées volontaires. La ville souhaite ainsi mobiliser un public plus âgé et plus fragile économiquement. Les participants recevront un guide éco citoyen des douze actions-clés vers la sobriété carbone. Avec cette dynamique collective, Issy-les-Moulineaux veut montrer que la sobriété carbone peut être « ludique et désirable », et qu’elle est source d’économies financières.

LES « PESONS » CONNECTÉS Créés par une entreprise à vocation sociale et solidaire, ces petits appareils reliés à une application permettent de calculer la diminution des déchets, en complément d’un simulateur de l’Ademe.