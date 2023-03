La qualité de vie au travail des agents pour améliorer l’aide à domicile

Publié le 01/03/2023 • Par La Rédaction • dans :

De meilleures conditions de travail et la co-construction du projet de service donnent « du sens » à l’action des équipes d’aide à domicile, au bénéfice des usagers.

[Lauréat du Prix des sociétaires GMF 2022 – Centre Communal d’Action Sociale de Gannat]

Avec un turnover supérieur à 40% et un cinquième de ses effectifs en arrêt maladie longue durée, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Gannat (Allier, 5 800 habitants) peinait à assurer les missions d’aide à domicile, dont il assume la compétence pour le compte du département sur dix-sept communes. Difficile, en outre, de recruter dans un secteur reconnu comme pénible et souffrant d’un déficit d’image. Épuisées psychologiquement, les intervenantes étaient enfermées dans la gestion des urgences. « Un audit externe du service d’aide à domicile a montré que pour avoir une politique stable, il fallait stabiliser les équipes et redonner du sens à leur travail », explique Véronique Pouzadoux, maire de Gannat, présidente du CCAS. D’où l’idée d’un projet de service co-construit, reliant l’équipe autour de valeurs communes, pour créer « le service d’aide à domicile de 2025 ». Au programme : une démarche de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), associée à un management participatif, professionnalisent les intervenantes et améliorent leur action auprès des usagers.

ET AUJOURD’HUI ?

La démarche participative, menée en interne, s’est concrétisée par de multiples actions. Des groupes de travail thématiques à inscription libre (prévention des risques, bientraitance…) et un plan de formation professionnalisant de 1 240 heures en ont été le moteur, avec trois objectifs : fidéliser les aides à domicile en poste, prévenir troubles musculo-squelettiques et risques psycho-sociaux, et attirer de nouvelles générations. Le CCAS s’est réorganisé : sectorisation en deux équipes, tutorat des nouveaux salariés, création d’un pôle animation (avec 80 animations à domicile ou en atelier en 2021, et 150 en 2022)… Le service d’aide à domicile est désormais reconnu par les salariés, les usagers et les partenaires comme un lieu opérationnel où il fait bon travailler. « Les intervenantes sont heureuses le matin de savoir pourquoi elles vont travailler. », se félicite Véronique Pouzadoux. Depuis fin 2020, les équipes sont stables : un seul arrêt supérieur à six mois a été enregistré et le turnover a été divisé par deux par rapport à 2018… Quant aux usagers, ils plébiscitent à 98% le nouveau fonctionnement du service.

Une aire de jeu interactive virtuelle En 2023, la commune et le CCAS déploieront un dispositif interactif « Lü » auprès des jeunes et des seniors, à travers des animations intergénérationnelles – aide à domicile, écoles, Ehpad. Composé d’un PC, d’un vidéoprojecteur et d’une unité audiovisuelle, « Lü » favorise l’activité physique pour développer l’habileté motrice et les capacités cognitives de façon ludique. Il peut aussi se décliner en salle de cinéma, en piste de danse… « Lü » sera financé par le « fonds d’appui pour les territoires innovants seniors » du Réseau francophone des villes amies des aînés, doté de 8 millions d’euros pour 2022-2023.