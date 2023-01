La conciergerie, « Le Drive Piéton » des commerces de proximité

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE DES COMMUNES / GMF

Publié le 24/01/2023 • Par La Rédaction • dans :

La ville d'Istres a créé un service gratuit innovant : la Conciergerie.

[Lauréat du Prix coup de cœur 2022 – Ville d’Istres ]

A la demande de la population qui souhaitait consommer plus local, la ville d’Istres a créé un service gratuit innovant : la Conciergerie. La devanture ressemble à celle d’une boutique comme les autres, à la différence près que ses portes ouvrent de 12 à 14 heures et de 18 à 20 heures. Les habitants viennent y réceptionner des commandes passées en ligne ou par téléphone auprès des commerces locaux. Les jeunes actifs et les seniors sont particulièrement adeptes de ce nouveau concept aux horaires décalés. L’alimentaire, l’habillement, la chocolaterie et la librairie comptent parmi les principales ventes de ce nouveau lieu, véritable levier de croissance pour les commerçants locaux.

Un projet citoyen, local et responsable, issue du travail collectif de nombreux acteurs : la Chambre de commerce et de l’industrie, la Chambre des métiers, les commerces et artisans locaux, l’Office du commerce, la Direction de la commande publique, les prestataire Presto Cosy, et la Direction de la promotion de la ville. Un projet citoyen, local et responsable récompensé par les Prix Territoriaux 2022.