Le risque pénal des acteurs publics locaux à la loupe

éTHIQUE DE LA VIE PUBLIQUE

Publié le 16/01/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Chaque année, l’observatoire de la Smacl fait le point sur le risque pénal des élus et des fonctionnaires territoriaux. Son édition 2022, rendue publique ce 16 janvier, démontre que les acteurs publics locaux sont finalement peu condamnés.

« L’action publique ne peut pas être considérée comme coupable par nature. Au contraire, elle doit être protégée et encadrée. » Dans son édito, Jérôme Baloge, président de Smacl Assurances mutuelle, résume ainsi l’esprit du rapport annuel 2022 de l’observatoire : les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux ont besoin d’être sensibilisés au risque pénal.

Poursuites des élus en hausse

On peut ainsi lire qu’au cours de la période 2014-2020, ce sont près de 2 000 élus locaux (1 979 pour être précis) qui ont été poursuivis, « soit une hausse de plus de 50 % par rapport à la précédente mandature », note le rapport. Pour autant, le taux de mise en cause pénale des élus locaux reste marginal : 0,342 %, toutes infractions ...