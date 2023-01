Quand les assistantes maternelles se spécialisent pour accueillir des enfants handicapés

Petite enfance

La souplesse de la MAM permet un accueil spécialisé. Mais le parcours reste semé d’embuches, et l’équilibre financier fragile. Témoignage de trois représentantes du réseau "Di.Nou.Tou !".

Il a fallu trois longues années à Marie-Laurence Llop pour ouvrir la Maison de Gabby, une maison d’assistantes maternelles (MAM) qui se destinait initialement à l’accueil exclusif de jeunes enfants porteurs d’un handicap mental. « Trois ans de lutte ! ajoute-t-elle. Car dès que vous commencez à être dans l’innovation, cela devient vite compliqué ! »

Il faut dire qu’en 2013, lorsqu’elle crée l’association « Di.Nou.Tou ! » avec trois autres collègues, pour porter le projet, les MAM ont à peine trois années d’existence, et ces regroupements d’assistantes maternelles dans un même local ne sont pas toujours regardés d’un bon œil par les professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI). Mais les besoins étaient et sont toujours criants.