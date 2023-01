Franconville crée sa propre école pour pallier l’absence d’enseignants

Education

Publié le 23/01/2023 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Face à l’absence répétée des enseignants, Xavier Melki, maire de Franconville, dans l’Oise, a décidé de créer une école municipale. Tous les mercredis, une vingtaine d’élèves se retrouvent de 8h30 à 16h30 pour combler leurs déficits ou renforcer leurs acquis, avec des enseignements assurés par des professeurs de l’Education nationale et payés par la mairie.

Le premier trimestre scolaire 2022 a été chaud à l’école Ferdinand-Buisson de Franconville, dans le Val-d’Oise. Le maire de la commune, Xavier Melki (LR), a eu à faire face à la colère des parents d’élèves de cette école, dont une classe de CM1-CM2 est victime d’absences répétées d’enseignants. C’est là, face à cette exaspération, que le maire a eu l’idée un brin provocatrice de créer une école municipale élémentaire ! À tel point que Mathieu Lavis, secrétaire départemental du Snuipp-Fsu 95, a cru sur le coup à une « fake news ».

« J’ai pris cette décision concrète pour faire face à une situation qui l’est tout autant », affirme le maire. « Cette école est entièrement financée par les fonds municipaux. Elle permettra aux parents qui le souhaitent, toute la journée du mercredi, d’inscrire leurs enfants », assure-t-il. 60 places sont disponibles depuis le 7 décembre 2022 ; 20 élèves y sont inscrits et 8 à 10 professeurs « de l’Éducation nationale », précise le maire, se relaient pour des mercredis donc très studieux. Ces derniers sont recrutés et payés par la ville, à hauteur de 35 € HT de l’heure.

« Quand les premières polices municipales ont été créées… »

« Pour moi, c’est un dispositif municipal comme un autre. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on changera de fusil d’épaule. Bien sûr, cette école est destinée aux élèves en difficulté, pour leur éviter le décrochage. Après la crise sanitaire, ne pas avoir de prof en face de soi peut être fatal pour certains d’entre eux. Mais elle est aussi ouverte aux élèves qui ont envie d’aller plus loin dans leur scolarité, de renforcer leurs acquis », poursuit-il.

Quand on lui fait remarquer que le Snuipp-Fsu s’interroge sur cette initiative, notamment sur le thème de la « continuité pédagogique », il assure ne pas vouloir répondre. « Mon rôle est d’apporter des réponses concrètes. Lorsque les maires ont créé les premières polices municipales, certains ont hurlé car la sécurité était de la responsabilité de l’État. On voit depuis que les deux polices cohabitent ensemble sans problème. »

Une école à la carte

Après les 4 premiers mercredis d’expérience (2 en décembre 2022, 2 en janvier 2023), un petit bilan a été fait. « Ça marche bien, les retours sont positifs, même si certains élèves assurent qu’ils sont fatigués, que la semaine est longue. Ce dispositif doit donc être temporaire pour ceux qui ressentent cette fatigue. Tout se fait de toute façon sur la base d’un engagement volontaire. On entre et on sort du dispositif quand on le souhaite. »

Le maire a échangé avec la direction académique de l’Education nationale. « Les positions sont claires, elle nous apporte son soutien, dans la mesure des prérogatives respectives de chacun. L’Éducation nationale manque d’enseignants, le phénomène est récurrent car le métier perd en attractivité. En attendant que l’État trouve des solutions, j’essaie, à ma place, de répondre pragmatiquement à cette difficulté », conclut-il.