Face à la hausse des prix de l’énergie, les Sdis s’organisent

Crise énegétique

Publié le 23/01/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts finances, Actu experts prévention sécurité, France

Les Sdis craignent que la hausse du coût des énergies mette à terme en péril les secours. Pour tenter de réduire la facture, ils accélèrent la transition énergétique.

Alors que les prix des carburants, du gaz et de l’électricité sont toujours aussi hauts, l’association nationale des directeurs et directeurs adjoints des Services d’incendie et de secours (ANDSIS) lance un cri d’alarme. « Les Sdis sont les grands oubliés des dispositifs, twitte celle-ci. Dans un contexte où l’impact des problématiques de santé les touche de plein fouet, les budgets deviennent très contraints. Les secours pourraient en pâtir à court terme. »

Déjà fortement impactés par l’augmentation du prix du gasoil, les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) peinent à faire face à celle de l’électricité et du gaz. « Les prix du gasoil, de l’électricité et du gaz sont au plus hauts au moment où nous faisons face à une sur-sollicitation opérationnelle. Cet été, avec ...