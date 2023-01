Les relais petite enfance, un appui à la professionnalisation

Accueil du jeune enfant

Les freins à la formation des assistantes maternelles sont nombreux. Les relais petite enfance offrent un soutien dans un contexte territorial favorable au développement du jeune enfant.

Pour certains parents, la préférence donnée à ­l’accueil collectif est le fruit d’une méfiance. Celle que les assistantes maternelles ne soient pas suffisamment « professionnelles ». « Le travail à domicile n’est pas forcément très gratifiant », convient le sociologue Pierre ­Moisset.

La nouvelle génération d’assistantes maternelles, bien qu’en nombre insuffisant pour compenser les départs à la retraite, est très soucieuse de valoriser sa posture professionnelle. Elle aspire donc à être formée et à sortir de chez elle. Signe de leur volonté de professionnalisation, elles se sont précipitées sur le plan de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance, lancé en 2021. En septembre de la même année, elles représentaient près de 50 % des départs en formation du volet national du plan « ambition enfance égalité », qui venait de démarrer.

Casser l’image de la nounou

Les collectivités, de leur côté, ont tout intérêt à valoriser l’accueil individuel sur leur territoire, le nombre de places en accueil collectif ne répondant pas à la demande des familles.

« Nous voulons casser l’image de la nounou, montrer que les assistantes maternelles apportent de la pédagogie et qu’elles sont professionnelles, au même titre que les salariés des crèches », insiste Alice Rongier, adjointe au maire (PS), chargée de la petite enfance et du soutien à la parentalité à la ville de Saint-Denis (112 900 hab.).

C’est ce qui a poussé la communauté de communes (CC) des hauts de Flandre à s’investir dans la professionnalisation des assistantes maternelles de son territoire, en focalisant sur le développement de l’enfant et son bien-être. Une action évaluée par la CAF du Nord dans le cadre du programme ­Premier pas (1). « Les familles ont de nouvelles exigences en termes d’éducation. Il est important que les assistantes maternelles puissent se former aux pédagogies, qu’elles soient capables de proposer aux enfants des découvertes sensorielles, motrices, langagières, dans un cadre sécurisant. C’est un métier qui se professionnalise. Le relais petite enfance (RPE) doit les accompagner », martèle ­Véronique Carré, directrice du s­ervice « enfance jeunesse » de la CC. Mais au prix d’un très fort investissement des animatrices du RPE de la CC des hauts de Flandre, qui ont dû faire preuve de ­diplomatie et de persuasion.

Des échanges qui « permettent d’éviter que la proposition de formation soit perçue comme une remise en question de leurs pratiques et de leurs connaissances », remarque le cabinet TMO dans son rapport d’évaluation pour la CAF du Nord, paru en septembre 2021. Résultat : en 2020, 33 assistantes maternelles sont parties en formation ; en 2021, 56. Elles peuvent ensuite présenter aux parents un passeport formation dans lequel sont répertoriées toutes celles auxquelles elles ont assisté. « Les parents se sentent mieux accueillis et, pour certains, mieux compris et entendus », confie ­Véronique Carré. D’après l’évaluation conduite par le cabinet TMO, 77 % d’entre eux ont perçu un impact positif sur l’épanouissement et le développement de leur enfant.

Coordination territoriale

Pour autant, dégager des heures pour partir en formation continue n’est pas facile pour les assistantes maternelles, qui doivent souvent prendre sur leur temps personnel. « Des formations proposées étaient annulées faute d’un nombre suffisant de participants », détaille Véronique Carré. Le RPE de l’intercommunalité a donc sollicité ceux des communes voisines pour grossir les effectifs et faire en sorte qu’elles aient lieu. Au sein de la CC du pays de Beaume-­Drobie, les assistantes maternelles ont quant à elles été associées à un plan de formation des professionnels de la petite enfance sur la gestion des émotions (lire p. 38), mais il leur était ­impossible d’y participer en semaine.

« Même si la formation est un droit, il n’est pas facile pour elles de demander aux parents », explique Blandine Hertzog-­Martin, responsable du RPE intercommunautaire des Cévennes ­d’Ardèche. Elles ont néanmoins été invitées à une ­conférence ainsi qu’aux ateliers ­animés par le RPE. Une ­initiation qui va déboucher sur une formation pour un groupe de douze assistantes maternelles cette année, soit six mois après. « Lorsque l’on ­anticipe suffisamment, on peut se faire remplacer auprès des parents par une collègue », avance ­Blandine Hertzog-Martin.

Sur le territoire de la CC du pays des Vans-en-Cévennes (15 communes, 9 300 hab., Ardèche), en revanche, cela a été possible. Les assistantes maternelles ont profité de formations à l’éducation ­artistique et culturelle, au même titre que les professionnelles de crèche. En 2022, c’est le volet « être dehors avec les enfants » qui a été choisi, composé de ­conférences ­gratuites ainsi que d’un accompagnement à l’éveil artistique dans la nature.

« Assistantes maternelles et professionnels de crèche participent ensemble aux ateliers, se réjouit Blandine Hertzog-Martin. Les rapprocher, cela ne peut être que bénéfique pour la reconnaissance de leur métier. »

« Nous avons décidé de travailler sur les émotions » Blandine Hertzog-Martin, responsable du relais petite enfance de la communauté de communes du pays Beaume-Drobie (19 communes, 8 900 hab., Ardèche) « En ­Ardèche, la difficulté d’accès à l’emploi est réelle. Il nous faut donc valoriser le métier d’assistante maternelle, d’autant que nous manquons de places en accueil collectif. En 2019, nous avons souhaité renforcer les savoir-faire et savoir-être des professionnels pour créer une cohérence dans le soutien à l’accueil de l’enfant. Nous avons choisi de travailler sur les émotions, car leur gestion a un impact sur la façon dont les enfants grandissent. Les assistantes maternelles ont été associées à la démarche, mais elles n’ont pas pu suivre les formations, organisées en semaine. Elles ont néanmoins participé à une conférence et suivi des ateliers que j’ai organisés en soirée pour s’initier à la langue des signes, qui permet de communiquer avant que les enfants parlent. Neuf d’entre elles ont décidé de poursuivre sur ce thème en formation continue, en utilisant leurs droits à la formation. Une dynamique qui s’est poursuivie : douze autres vont se former en 2023 sur la compréhension des émotions de l’enfant. »

Un portage politique propice Dans son évaluation de la formation des assistantes maternelles de la CC des hauts de Flandre, parue en septembre 2021, le cabinet TMO pointe l’importance du portage politique. Un projet incarné par une « politique “petite enfance“ cohérente et tournée vers de grands principes comme la coéducation, la bientraitance et le développement de l’enfant », témoignent les élus. Il s’agissait d’« inscrire ces principes dans le fonctionnement et les modes de faire de tous et sur tout le territoire ».

