Assistantes maternelles : l’hybridation des lieux de garde brouille les repères

Accueil du jeune enfant

Publié le 18/01/2023 • Par Michèle Foin • dans : A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

La volonté de professionnaliser les assistantes maternelles et la préférence des familles pour l’accueil collectif poussent à inventer des formules associant accueils collectif et individuel.

« Il faut valoriser les crèches familiales ! » plaide la responsable de la communication à l’Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistantes maternelles, ­Sandra Onyszko. « L’­assistante maternelle y est accompagnée par une équipe, elle bénéficie de formations et des conseils d’un éducateur de jeunes enfants lors des temps de socialisation. Pour les parents, c’est beaucoup plus simple puisqu’ils ne sont pas les employeurs », s’enthousiasme-t-elle.

Pourtant, les crèches familiales ne représentent plus que 1,3 place d’accueil pour cent enfants de moins de 3 ans, soit 6,1 % des places en accueil collectif. Faute de promotion suffisante de la part des collectivités, « les familles n’ont aucune idée de ce qu’est une crèche familiale avant de se retrouver devant le bureau de la directrice », regrette ­Sandra ­Onyszko.

Collectivités pionnières

Nombre d’élus trouvent cette option « trop chère » pour la pérenniser. « Ils se focalisent sur le taux d’encadrement. Un adulte pour quatre enfants dans la crèche familiale, contre un pour cinq à huit enfants en crèche collective. Mais l’amplitude horaire d’accueil de la crèche familiale est beaucoup plus intéressante », explique-t-elle. Et comme les tarifs sont les mêmes qu’en crèche collective, cela permet aussi d’accueillir les familles les plus pauvres.

L’autre avantage, et non des moindres, est de ménager des temps collectifs aux enfants. « Pour les parents indécis qui veulent que leur enfant soit cocooné, mais qui craignent que la professionnelle soit seule, la crèche familiale offre l’alliance des deux modes d’accueil. Et cela plaît aux familles », constate ­Marine ­Brunet, directrice de la crèche familiale de ­Manosque, qui a ouvert en 2020. Une hybridation que quelques collectivités pionnières tentent ­d’accentuer, afin de moderniser l’accueil individuel.

Toulouse expérimente ainsi depuis un an le « multiaccueil du jeune enfant » , collectif et familial, où professionnelles de crèches et assistantes maternelles travaillent ensemble autour d’un ­projet ­éducatif commun.

A Bordeaux (261 000 hab.), un quart des assistantes maternelles des crèches familiales ont plus de 55 ans, faute de candidates plus jeunes. Et, au centre-ville, le coût de l’immobilier empêche les nouvelles installations. ­Bordeaux travaille donc sur un projet expérimental de maisons d’assistantes maternelles (MAM) municipales, qui permettrait de regrouper des assistantes maternelles salariées dans un local de la ville. Une première MAM devrait ouvrir courant 2023, et une autre en hypercentre est programmée pour la fin de mandat, dans le cadre d’une opération de réhabilitation. Une façon de combiner l’attrait des parents pour le ­collectif et le souhait des assistantes maternelles de ­travailler hors de chez elles.

« Les nouvelles professionnelles ont envie de ce collectif pour sortir de l’exercice à ­domicile. C’est générationnel », remarque ­Fannie Le ­Boulanger, adjointe au maire (EELV), chargée de la petite enfance.

Orienter correctement

Cette nouvelle appétence pour le collectif se traduit aussi par la multi­plication des MAM sur tout le territoire. En 2019, d’après l’­Observatoire national de la petite enfance, la France en comptait environ 3 500, contre 1 600 en 2015. Des projets portés par les assistantes maternelles libérales, mais que les collectivités sont ­nombreuses à soutenir.

D’autant que « les familles ne font pas la différence entre une crèche et une MAM », note ­Laurence ­Katzenmayer, adjointe au maire (DVD), chargée de la petite enfance à Toulouse. « Nous avons déjà dix MAM sur le territoire, mais il ne se passe pas une semaine sans que l’on nous appelle pour trouver des locaux », témoigne ­Véronique Carré, directrice du service « enfance jeunesse » de la communauté de communes des hauts de Flandre (40 communes, 53 600 hab., Nord).

A Bordeaux, la ville leur accorde une aide forfaitaire de 3 000 euros pour l’installation, en plus des aides de la CAF. « Pour faciliter leur recherche de locaux, nous allons au-devant des bailleurs pour leur expliquer ce qu’est une MAM. Nous avons déjà rédigé des courriers de soutien. Et, s’il le fallait, nous pourrions nous porter caution », détaille Fannie Le ­Boulanger.

Dans le département de la Seine-Saint-Denis, la démarche est la même pour rassurer les bailleurs. L’agence départementale de développement de l’accueil individuel (Addai), créée en 2010 par le conseil départemental, approche elle aussi directement les bailleurs pour trouver des locaux ou ­négocier les loyers.

Les assistantes maternelles ont parfois du mal à s’orienter au moment de la création d’une MAM. « Elles frappaient à toutes les portes, se souvient ­Véronique Carré. Nous avons donc rationnalisé la transmission d’informations. Le conseil départemental organise une réunion par trimestre. La CAF aborde ensuite le soutien financier. Et elles reviennent enfin vers le relais petite enfance pour les ­questions techniques. »

Actions de médiation

En Seine-Saint-Denis, l’Addai est identifiée pour cela. « Je les fais ­rencontrer la PMI [protection maternelle et infantile] dès le début, pour évaluer si elles répondent ou non aux critères de l’agrément. Cela les met en confiance pour la suite du projet », expose sa responsable, ­Sonia ­Zannou. Et comme ­personne n’est légitime pour trancher lors des conflits, l’Addai a décidé de mettre en place des actions de médiation à titre préventif. Après une année concluante en 2022, elles se poursuivront cette année. « Il y avait un réel besoin de créer un sas de régulation en cas de tension », confirme ­Sonia ­Zannou.

Une ordonnance qui attend son décret La réforme des normes applicables à la petite enfance, dite « Norma » (ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles), autorise les assistantes maternelles salariées « de personnes morales de droit public ou de droit privé » à exercer dans un tiers-lieu. En revanche, le décret d’application de cette disposition n’est pas encore sorti.

Des parents en reconversion Sur les 103 assistantes maternelles qui exercent en MAM en Seine-Saint-Denis, la moitié n’était pas agréée auparavant, faute d’un appartement adéquat. Parmi celles-ci, on compte beaucoup de parents en reconversion professionnelle qui ont eux-mêmes eu des difficultés à accéder à un mode d’accueil pour leur enfant. Source : Addai.