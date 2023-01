Publié le 18/01/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Fin 2022, la totalité de services publics devra être dématérialisée. Une ambitieuse exigence fixée par l’Etat, à laquelle les collectivités doivent pourtant répondre. Or, selon la récente étude réalisée par Infopro Digital Etudes » La dématérialisation des services publics », plus de la moitié des élus et agents interrogés estiment que leur collectivité n’est pas assez armée, ni préparée pour satisfaire à cet objectif.

