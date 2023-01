La culture de l’entretien des ruches essaime

Formation

Pour sensibiliser les habitants à la biodiversité, les collectivités installent des ruchers et forment leurs agents.

De plus en plus d’agents communaux sont amenés à ­s’occuper de ruchers. Une mauvaise manipulation et l’essaim peut mourir. Et l’essai se transforme en accident. La collectivité est soit propriétaire, soit gestionnaire de ruchers ou fait appel à des apiculteurs pour fournir et entretenir les ruches. Quelle que soit l’organisation, la formation des agents est un préalable.

Les contenus de cet apprentissage s’adaptent à chaque situation. Ils ont la possibilité d’aborder divers thèmes : les bases de la biologie d’une abeille, la réglementation et le suivi sanitaire des ruches, le fonctionnement et l’entretien d’un essaim, le matériel apicole, l’extraction des produits issus de la ruche et la sensibilisation des publics au rôle des abeilles.

Soutien d’un apiculteur

Dès 2013, la ville de Dieppe (978 agents, 28 200 hab., Seine-­Maritime) installe des ruches. Au début, un apiculteur professionnel fournit le matériel et les essaims. « Au sein du service des espaces verts, la commune sollicite les agents susceptibles d’être intéressés pour gérer les ruches. En 2014, trois sont volontaires pour être formés et en assurer le suivi », explique ­Nicolas ­Verdier, responsable du patrimoine arboré. « Un api­culteur professionnel, prestataire de service, nous a formés pendant quatre ans sur la vie et ­l’entretien d’une ruche », détaille-t-il.

Lorsque sa mission prend fin, quatre nouveaux agents partent en ­formation huit jours auprès du Syndicat apicole de haute Normandie. L’association rassemble des passionnés : des professionnels, des pluriactifs et des ­apiculteurs de loisirs. Elle propose, notamment, deux formations, l’une de base, l’autre de perfectionnement, aux personnes intéressées par le sujet. Son coût : 120 euros par personne. Dieppe a intégré ces sessions sans son plan de formation.

« A ­Venours [Vienne], nous accueillons des agents du service public en ­reconversion ­professionnelle. Nous pouvons imaginer une formation à la carte à destination des collectivités sur l’apiculture », explique Claire ­Tessier, responsable pédagogique au centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Poitiers Venours.

Miel offert aux écoliers

« Nous montrons aux enfants le rôle de l’abeille dans la pollinisation », témoigne ­Nicolas ­Verdier. En 2022, Dieppe a sensibilisé près de 950 élèves du CP au CM2, soit 38 classes. Les agents ont été formés par l’apiculteur. « Nous avons appris à faire découvrir l’apiculture. Ça ne s’improvise pas. A la moindre bêtise, ce peut être dangereux », poursuit-il. Un module de formation du syndicat apicole est consacré à la récolte du miel d’été. La ville l’extrait à la cuisine centrale communale, puis il est mis en pot et distribué aux écoliers ou lors ­d’événements.

« Nous avons lancé un appel à candidature, quinze agents se sont portés volontaires » Lucille Foucher, cheffe de projet « énergie, environnement et mobilité » à Vanves (585 agents, 27 900 hab., Hauts-de-Seine) « La commune sensibilise les habitants au rôle des abeilles pour protéger la biodiversité. Quatre ruches ont été installées en 2020 sur des terrains communaux. Nous avons lancé un appel à candidatures au sein des services municipaux afin de recenser les agents intéressés pour entretenir les ruches et se former. Quinze se sont portés volontaires, dont un animateur d’accueil de loisirs. Tous les jeudis, de 12 heures à 14 heures, du printemps à ­l’automne 2020, l’organisme La Fabrique qui pique a animé un cycle de formation. La première partie était consacrée à la théorie. Puis, nous avons installé les ruches, les essaims et les avons entretenus au quotidien. La commune a déboursé 14 000 euros en 2020 pour la formation et la fourniture des ruches et du matériel. »