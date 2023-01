Un dispositif mixte dédié aux enfants « cas complexes »

Protection de l’enfance

Depuis 2019, une prise en charge expérimentale permet de combiner stabilité pour les enfants et répit pour les professionnels.

[Maine-et-Loire 820 700 hab.] Entre le foyer collectif et la famille d’accueil, le dispositif d’accueil familial singulier a été conçu par la fondation des Apprentis d’Auteuil pour apporter une triple prise en charge – éducative, médicosociale et pédopsychiatrique – à des enfants repérés par l’aide sociale à l’enfance comme étant « en situation complexe ». « L’intérêt est de permettre à la fois une permanence des liens avec les assistants familiaux et le passage de relais avec les éducateurs, dans un environnement familial inspiré des lieux de vie », explique ­David ­Berland, directeur adjoint des établissements sociaux Saint-Nicolas, auxquels est rattaché le dispositif.

Deux structures ont ouvert depuis 2019, l’une est dédiée aux enfants jusqu’à 14 ans et l’autre concerne les adolescents. Les critères sont l’échec des accueils précédents, notamment collectifs, les troubles du comportement, le besoin d’une prise en charge médicopsychologique, la faible scolarisation, la fragilité des liens familiaux et les ruptures de parcours.

Travail en équipe

« Les enfants que l’on oriente vers nous ont un passif de violence, ils ont été placés depuis la petite enfance, ont des troubles de l’attachement et un besoin d’exclusivité dans la relation », indique Loïc Segard, moniteur-éducateur. Le quotidien s’organise autour des repas et de la gestion de la maison. La plupart des enfants sont scolarisés en journée dans le médicosocial, les ados sont plus présents. Les éducateurs leur proposent des activités : sorties, ateliers cuisine, boxe éducative ou autre sport dans une salle équipée sur place.

Les éducateurs se relaient auprès des assistants familiaux afin que trois adultes soient toujours sur site. Loïc Segard apprécie ce confort de travail : « Le fait d’être plusieurs permet d’être flexible et réactif, d’adapter le programme dans l’instant, d’aller chercher un jeune plus tôt si besoin, et de mobiliser un professionnel pour désamorcer une crise. » Ce dispositif offre les avantages du travail en équipe sans les contraintes du collectif, et permet aux professionnels de souffler. Après un an et demi, la formule semble convenir tant aux professionnels qu’aux jeunes accueillis, dont aucun n’a décroché.

Apaisement constaté

« On a vu le changement pour certains jeunes qui étaient dans nos établissements et dont on avait du mal à stabiliser l’accompagnement, la scolarité, les liens avec la famille, rapporte ­David ­Berland, on constate un apaisement, moins de passages à l’acte violents, un allègement des traitements médicaux grâce au travail psychothérapeutique et une reprise des liens familiaux. » Certains pourront réintégrer un foyer classique, d’autres resteront ici jusqu’à leur majorité.

Monter un tel dispositif implique néanmoins de « trouver une grande maison adaptée, un couple d’assistants familiaux volontaire, et de mettre en œuvre d’emblée des partenariats pédopsychiatriques et médicosociaux », note le directeur adjoint. Il faut également outiller les professionnels. Ainsi, Loïc Segard a suivi des formations sur la prévention de la violence et sur l’accompagnement des jeunes à problématiques multiples.

